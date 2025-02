El diputado general de Álava, Ramiro González, cree que hay tiempo para negociar la fiscalidad con todos los partidos de la oposición, también con EH Bildu, si hay una voluntad real de llegar a un acuerdo. En todo caso, ha replicado a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que en Euskadi no hay «un infierno fiscal», y rechaza que se pueda consensuar con los populares si lo que plantean supone una bajada «notable» de la recaudación, que permite mantener los servicios sociales de calidad.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, González ha rechazado las palabras del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que aseguró que la revisión fiscal del PNV y PSE-EE estaba enfocada a «las élites».

En este sentido, ha señalado que «ayuda a las rentas más bajas fundamentalmente y hace posible en Euskadi lo que EH Bildu está reclamando en Madrid» para que no haya tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Según ha dicho, «como no es posible mantener ese discurso de descalificación global, tiene que pensar qué alternativa presenta». «Les está costando mucho ser capaces de elaborar una alternativa concreta. Supongo que están discutiendo internamente, que están intentando que esa alternativa que dicen que van a presentar, responda a que no haya un descenso de recaudación y, al mismo tiempo, atienda a las rentas más bajas y realmente eso no es fácil. Esto es muy complicado», ha apuntado.

El diputado general alavés ha dicho que la propuesta del PP «plantea un problema importante y es que supone un descenso notable de la recaudación porque pondría en peligro seguir prestando unos servicios públicos de calidad» como hasta ahora.

Sin "infierno fiscal"

Por ello, ha precisado que esta es «una línea roja» para ellos. Además, se ha referido a la visita a Bilbao el pasado viernes de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que habló de la existencia de «un infierno fiscal vasco».

«Me parece llamativa esa expresión en Euskadi. No tenemos un infierno fiscal, tenemos una fiscalidad razonable, que funciona bien y que se puede mejorar, y a eso nos tenemos que dedicar. Si el PP pretende una bajada notable de recaudación, será difícil el acuerdo. Si entiende que la fiscalidad que tenemos, por cierto aprobada por el Partido Popular, constituye un infierno fiscal, será muy mifícil acordar», ha manifestado.

Ramiro González también se ha referido al planteamiento de Elkarrekin Podemos, para considerar «que también se aleja en algunos aspectos de la propuesta de los Gobiernos forales, pero es verdad que en declaraciones públicas de la pasada semana dijeron que estaban dispuestos a sentarse y a negociar».

«Habrá que ver si esas propuestas alejadas de lo que pretenden los Gobiernos forales se pueden acercar lo suficiente y pueden permitir un acuerdo. Hay que dar tiempo, sé que no hay muchos días, pero hay suficientes para negociar con todo el mundo, también con el EH Bildu se presenta una propuesta, y yo creo que hay que intentarlo con todos», ha considerado.

A su juicio, «si hay voluntad, habrá acuerdo». «Es suficiente con que una de las tres formaciones políticas tenga voluntad real de llegar a un acuerdo para conseguirlo». «Es suficiente con que una de las tres formaciones políticas de la oposición quiera de verdad que las rentas más bajas tengan un mejor tratamiento, que quiera de verdad que quienes perciben el SMI no tributen, para acercar posiciones y lograr un acuerdo», ha aseverado.

La pelota, en la oposición

González ha subrayado que «ahora la pelota está en el tejado de la oposición y hay que demostrar voluntad real de mejorar la vida de la gente, no de tener discursos políticos que quedan muy bien, sino de mejorar la vida de la gente».

«En esa fase estamos, en la de esperar a ver si alguna de esas funciones políticas quiere dar el paso y quiere, de verdad, establecer a través de la fiscalidad medidas que mejoren las rentas más bajas fundamentalmente o las rentas de aquellos que quieren emanciparse o que quieren acceder a una vivienda en alquiler, o también de las micropymes que necesitan en este momento de incertidumbre económica a nivel global un apoyo», ha concluido.