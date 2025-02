El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido a su «amigo» Carlos Mazón, el presidente valenciano, «el único que ha reconocido responsabilidades», frente a los que quieren imponer «la odiosa batalla del relato» aunque «no declararon la emergencia nacional pudiendo hacerlo» y salieron «huyendo de Paiporta».

En un desayuno informativo, el alcalde ha presentado a Mazón, quien ha sido hostigado y presentado como «el absoluto y único responsable» de lo ocurrido con la dana, cuando de facto «es el único que ha reconocido responsabilidades, que ha tomado medidas y que está liderando la reconstrucción».

«Y ese hostigamiento que comenzó inmediatamente después de la dana para señalar a Carlos Mazón ha tenido el penúltimo episodio, porque habrá seguro más, con ese escrache, que condeno, que tuvo que sufrir el otro día en Orihuela (Alicante)», ha trasladado el primer edil madrileño.

Ante el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, sus primeras palabras han sido para las 223 víctimas mortales de la dana, sin olvidar a «las 230.000 personas que en aquella fatídica noche del 29 de octubre lo perdieron absolutamente todo y que desde entonces han venido dando un ejemplo de entereza y de dignidad al conjunto de los españoles».

Martínez-Almeida ha subrayado que Mazón encara desde ese 29 de octubre al «mayor reto al que se ha enfrentado cualquier gobernante autonómico a lo largo de la democracia, con la reconstrucción de Valencia, en la cual está acompañado de los valencianos, no del Gobierno de España».

"no está acompañado del gobierno de españa"

«No está acompañado del Gobierno de España, que desde el 29 de octubre tiene dos prioridades y ninguna es la reconstrucción. La primera es ganar la odiosa batalla del relato que tanto les gusta. Y tenemos que decir alto y claro que no va a ganar la batalla del relato aquel que no declaró la emergencia nacional pudiendo hacerlo, aquel que salió huyendo de Paiporta para no dar la cara delante de los ciudadanos, cuando Carlos Mazón se quedó en Paiporta», ha condenado señalando a los socialistas.

El alcalde ha querido resaltar la que para él es la «frase más indecente» pronunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «aquella de 'si necesitan ayuda que la pidan'».

"es el único que ha reconocido responsabilidades"

«Por tanto, no podemos admitir el relato que se nos ha trasladado desde el Gobierno de España porque, entre otras cosas, si al menos hubieran hecho los deberes en el barranco del Poyo, tendrían la legitimidad de buscar responsabilidades en los demás, pero lo que tienen que hacer es mirarse a sí mismos y explicar cómo es posible que ni actuaran en el barranco del Poyo ni declararan la emergencia nacional», ha advertido. A lo que ha sumado que en este momento de la reconstrucción, «de los 16.000 millones de euros prometidos apenas han ejecutado 400».

La segunda prioridad que cree que el tiene el Gobierno de Sánchez es «el señalamiento inmediato de Carlos Mazón como absoluto y único responsable, cuando es el único que ha reconocido responsabilidades, que ha tomado medidas y que está liderando la reconstrucción».

El alcalde de Madrid también ha querido enviarle un mensaje a su «amigo», que «no va a estar solo en la reconstrucción» sino respaldado por la ciudadanía y «con el compromiso de Madrid con Valencia», todo ello unido a la «capacidad, trabajo y esfuerzo» del presidente valenciano. «Porque si hay algo que desde luego cualifica a Carlos Mazón es su inmenso amor por la mayor terreta del mundo, que es la Comunidad Valenciana», ha concluido.