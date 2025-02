Compromís y PSPV subrayan la ausencia de Mazón de la Crida de las Fallas: "Es un presidente en busca y captura"

Los portavoces de los grupos municipales de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València han «echado de menos» en la tribuna de las Torres de Serranos, donde este domingo se ha celebrado la tradicional Crida de las Fallas, la presencia de Carlos Mazón, al que han calificado como un 'president' «en busca y captura», que «hace ya tiempo que debería haber dejado el cargo» por su gestión de la dana.

Al termino de la Crida a cargo de las falleras mayores, ambas formaciones han subrayado la ausencia del jefe del Consell del acto, al que tampoco han asistido otros integrantes del ejecutivo autonómico.

Desde Compromís, su portavoz en el consistorio valenciano, Papi Robles, ha señalado que han echado de menos, «como no podía de ser de otra manera, a un presidente que está en busca y captura, que no puede aparecer en ningún sitio sin ser pitado y que, evidentemente, no podía venir aquí porque sabía que no iba a ser bienvenido».

«Y no es bienvenido porque es un presidente indigno y lo que tiene que hacer es dimitir», ha aseverado Robles.

En términos similares se ha expresado el portavoz socialista, Borja Sanjuán, quien ha considerado que «ningún valenciano o valenciana quería que hoy estuviera aquí Carlos Mazón».

«Es el es le mejor indicativo de que no tiene que seguir siendo presidente de la Generalitat. Cuando una persona es presidente y no puede venir a un acto tan importante como este porque probablemente habría acabado reventándolo con su presencia, debería hacer una reflexión: hace mucho tiempo que Carlos Mazón debería haber dejado su puesto y hace mucho tiempo que es un activo toxico para la institución, la Generalitat, y para la ciudad de València», ha argumentado el edil del PSPV, que ha zanjado: «Si no puede venir hoy lo que tendría que hacer es irse mañana».

Preguntada por la ausencia de Mazón, la alcaldesa de València, la 'popular' María José Catalá, ha comentado que la Crida «siempre funciona de la misma manera, es decir, a veces han venido autoridades autonómicas, otras veces no». En esta ocasión, ha recordado que el 'president' tiene un compromiso mañana a primera hora en Madrid.

La primera edil ha remarcado que a Crida «se ha desarrollado con absoluta normalidad». Y ha agregado: «Sentimos muy cerca a las autoridades de todo tipo. Y creo que la unión, la coordinación de todas las administraciones es la esperanza que necesitan todas las personas afectadas (por la dana)».

Mazón: "las fallas de la recuperación"

En su cuenta de Instagram, el 'president' ha difundido un vídeo en el que recalca que hoy es la Crida, «la gran llamada a las Fallas». Asegura que estas serás «las Fallas de la recuperación» y agrega que estas fiestas van a ser «muy especiales» porque simbolizan «todo lo que queremos superar y que echamos atrás lo malo y que queremos renacer con lo bueno».