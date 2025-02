La consejera vasca de Movilidad y Sostenibilidad, Susana García Chueca, afirma que «el mundo no va a caerse si el TAV no llega a Navarra por Gipuzkoa», en referencia al debate sobre la conexión por Ezkio-Itxaso o por Vitoria-Gasteiz, y cree que «no debería abrirse un debate público cuando no tenemos todos los datos».

En una entrevista a 'El Correo', recogida por Europa Press, García Chueca no desvela si prefiere que el TAV llegue a Navarra por Álava o por Gipuzkoa y se decanta que sea «por donde marquen los criterios técnicos». «Con todo el respeto a que cada institución guipuzcoana o alavesa defienda a su territorio, creo que debemos tener más prudencia y no plantear la cuestión como un agravio comparativo o pensar que todo es unos minutos más de viaje o menos. Y no debería abrirse un debate público cuando no tenemos todos los datos», remarca. En ese sentido, ante las afirmaciones de la Diputación de Gipuzkoa de que el trazado por Ezkio-Itxaso es «irrenunciable», la consejera afirma que «el mundo no va a caerse si el TAV no a Navarra por Gipuzkoa, y lo mismo con Álava». «¿Con qué datos se afirma que ese trazado es irrenunciable o una responsable política le dice al ministerio lo que tiene que hacer?», se pregunta, para reconocer que hacer un túnel de 20 kilómetros para que el TAV vaya de Gipuzkoa a Navarra por la Sierra de Aralar es «un obrón», pero, según añade, «hoy en día casi todo es posible». En cuanto a las previsiones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, fijando la entrada en funcionamiento del TAV en Euskadi antes de 2030, la consejera dice que «es el objetivo que se ha marcado el Gobierno central porque así lo requiere Europa para el trazado prioritario en España y en otros países». «No está mal como objetivo», valora. Metro bilbao Por otro lado, sobre la línea 5 de Metro a Galdakao explica que se ha trasladado a los vecinos que poner la estación de Usansolo en el centro, como piden, «no es eficaz ni eficiente con los criterios que se manejan en obras de esta envergadura» y «la acercamos todo lo posible». En cuanto a la Línea 4 a Rekalde y la opción de que discurra por Moyua en vez de por Abando, indica que «el soterramiento de Abando es una obra complejísima que no sabemos cuando estará lista y cómo encajar el metro». «Y no podemos esperar porque van pasando los años y hay unas necesidades vecinales justas que hay que atender», añade. En relación a la extensión de la Línea 3 al aeropuerto de Loiu, asegura que «el compromiso este mandato es estudiar esa ampliación». «Y luego, como en las economías familiares: paso a paso y priorizando porque para todo a la vez no hay dinero», advierte, porque, según recuerda, «además de nuestros proyectos en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, también estamos asumiendo obras del Gobierno central en la Y vasca y en la Variante Sur Ferroviaria adelantando presupuesto». Sobre la recién estrenada gestión vasca de las Cercanías de Renfe, explica que «la prioridad es mejorar la accesibilidad» y, después, que sea «asequible, cómodo y seguro». «De la noche a la mañana no podemos cambiar todo pero el objetivo es atraer a más gente al tren», precisa. Por último, sobre la fecha para la implantación del sistema tarifario progresivo, Susana García Chueca dice que «las cosas son más complicadas de lo que parece, no puede estar para mañana». «A ver si para 2027 dejamos el proceso de cambio consolidado», concluye.