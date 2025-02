Escrivá (Banco de España) anuncia un nuevo centro de innovación en Barcelona

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha anunciado que la sucursal del Banco de España en Barcelona albergará un nuevo centro de innovación para ensayar nuevas tecnologías en el ámbito de las finanzas y la economía, así como pruebas de casos de uso de inteligencia artificial (IA).

«Tenemos aquí un edificio de 28.000 metros cuadrados claramente infrautilizado, yo mismo lo he constatado en estos días que lo he visitado y, además, en algunos aspectos no es apropiado para sus funciones actuales», ha admitido en una entrevista publicada este domingo en 'La Vanguardia' y recogida por Europa Press.

Por ello, Escrivá ha asegurado que la idea es que su nuevo centro de innovación se ubique en Barcelona, reforzando así la presencia del Banco de España en Catalunya.

Escrivá ha explicado que este pasado jueves firmaron un acuerdo con el Barcelona Supercomputing Center para trabajar conjuntamente en este ámbito.

Nueva era trump

Sobre los aranceles anunciados por el presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, Escrivá ha descrito la situación actual de «extraordinaria incertidumbre», en la que es muy difícil calibrar los impactos, en su palabras.

«Lo aconsejable es ser cauteloso, en particular, desde el punto de vista de la política monetaria, ir recabando información, esperar a que se despejen las dudas sobre algunos elementos, ver cómo se decantan las distintas dinámicas geopolíticas», ha añadido.

Ante la OPA que BBVA busca lanzar sobre Banco Sabadell, ha remarcado que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que tiene que pronunciarse: «Estamos a la espera de lo que dictamine».