La concejal socialista Ros Cihuelo ha recomendado al Gobierno de Chueca que «deje de culpar a los demás» para intentar ocultar su «nefasta gestión» en seguridad vial.

«Cada día es más lamentable la falta de respeto y las formas de los concejales del PP hacia los ciudadanos, cuya defensa de sus derechos es también labor de la oposición», ha señalado Cihuelo, refiriéndose al último episodio vivido en la Comisión extraordinaria celebrada esta semana, a petición del PSOE, ante la «errática política» de Chueca en cuanto a Seguridad Vial y, en especial, tras los recientes accidentes con víctimas mortales ocurridos en la ciudad.

«Una Comisión en la que la concejal delegada de Seguridad Vial, Ruth Bravo, llegó a perder los papeles ante la falta de argumentos para defender un plan de seguridad vial que está siendo un auténtico desastre porque no garantiza la seguridad y la integridad física de los zaragozanos. La actitud mostrada por la señora Bravo a la hora de culpar a otros para tapar su incompetencia, es patrimonio específico de líderes inferiores que no asumen su responsabilidad», ha valorado.

Y es que, ha continuado Cihuelo, se ha demostrado que este plan «solo ha servido para que Chueca se hiciera la foto en la que se viera que Zaragoza era la primera ciudad en tenerlo. La prueba evidente es que no cuenta con una dotación presupuestaria suficiente para implementarlo».

En este sentido, Cihuelo ha explicado que, en las áreas 1 y 2 de la Comisión de Presidencia, «se ha dotado de casi un millón de euros para la publicidad de Chueca», frente a 200.000 euros para garantizar el derecho de los zaragozanos a disfrutar de una movilidad que «no funcione a golpe de ocurrencias, de 'photocall' y, lo que es peor, que no garantiza la seguridad y la integridad física de los vecinos, convirtiendo la seguridad vial en un auténtico desastre».

Para Cihuelo, «el PP ha ido presumiendo de ofrecer multitud de alternativas en materia de movilidad, pero se ha demostrado que no saben gestionar con rigor y coherencia la movilidad y la seguridad vial en Zaragoza». «Y es que Chueca toma decisiones por la tentación de la ocurrencia. Su gestión en seguridad vial es caótica. Los zaragozanos no saben por dónde ni cómo circular, sean peatones o conductores de cualquier tipo de vehículo. Es la que causa inseguridad por su inseguridad a la hora de gobernar. ¿Cómo se van a aclarar los zaragozanos si no se aclara ni ella?», se ha preguntado.

La edil socialista ha recordado que el PP aprobó un plan de seguridad vial «herido de muerte antes de ver la luz porque las políticas de la ocurrencia de Chueca, también impregnadas de ideología ultraliberal, están resultando nefastas».

«Políticas -ha continuado-- que están generando inseguridad a la propia alcaldesa, que cambia de idea en función de acontecimientos puntuales y de la exigencias de VOX, lo que crea a su vez una inseguridad brutal entre la ciudadanía. Y es que han cambiado la velocidad permitida en diferentes carriles hasta tres veces, la autorización para circular por dichos carriles, otras tantas veces y están generando un caos que está causando accidentes graves e incluso muertes. La seguridad vial se están convirtiendo en un reto».

Ante todo ello, Cihuelo ha considerado «urgente» la inversión en medidas que aumenten la seguridad vial, así como en formación, educación y en explicar a los ciudadanos lo prioritario en esta materia, antes de lamentar más accidentes o, desgraciadamente, más muertes. El objetivo es que esta ciudad vuelva a tener cero muertes por accidentes de tráfico".