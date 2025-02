Mazón celebra la elección de la lengua base: "Tras la imposición de los amigos de 'Països Catalans', llega la libertad"

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha celebrado la elección de la lengua base en los centros escolares valencianos y ha animado a todas las madres y padres a que «voten en libertad, que no se dejen amedrentar por nadie». «Después de la imposición de los amigos de los 'Països Catalans' y de la policía lingüística, de querer robotizarnos a todos, llega la libertad educativa», ha destacado Mazón, quien ha afirmado que «la imposición ha provocado que se hable menos valenciano».

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios, este sábado el 'president' durante un encuentro con alcaldes y militantes de la Vega Baja en el Auditorio La Lonja de Orihuela (Alicante), en el que ha informado sobre la Ley de Libertad Educativa y la elección de la lengua base en los centros escolares valencianos.

«Creo que es muy importante que hayamos conseguido la libertad educativa en la Comunitat Valenciana», ha resaltado, al tiempo que ha afirmado que «ahora las madres y padres pueden elegir la lengua base de sus hijos».

En este sentido, ha defendido que son las familias «las que tenían que tener la última palabra y antes no la tenían». «La imposición de los amigos de los 'Països Catalans' ha hecho que esta libertad no existiera», ha reiterado.

El jefe del Consell ha detallado que, junto a esta capacidad de elegir la lengua base, también «ha llegado la educación gratuita de cero a tres años por primera vez, con capacidad de libertad de elección en escuelas infantiles públicas o privadas, y la libertad de elección de centro en toda la Comunitat».

«A partir del día 25 de febrero todas las madres y padres van a poder elegir en libertad. Además, van a tener valenciano y castellano equilibrado», ha resaltado Mazón, quien ha apuntado que «una será la lengua base y la otra también tendrá las garantías necesarias».

A su juicio, «la convivencia y el poder elegir en libertad es lo más importante». «Se han acabado las imposiciones, romper la convivencia, y que un partido político le diga a nuestros hijos cómo tienen que pensar, cómo tienen que hablar y cómo tienen que desarrollar su modelo educativo. Eso se ha acabado», ha subrayado.

"el resultado va a ser sagrado"

Mazón ha animado a las madres y padres a que «voten en libertad» y «no se dejen amedrentar por nadie»: «Que no se dejen presionar por nadie, lo que elijan en cualquier punto de la Comunitat Valenciana lo vamos a respetar porque el resultado va a ser sagrado».

Igualmente, ha aseverado que «todo el mundo va a tener sus derechos garantizados», pues «ya no va a haber imposiciones de criterios desde ningún partido político en la Comunitat Valenciana». «Me parece suficientemente importante para que hoy nos centremos en eso», ha remarcado.

En su discurso, ha reprochado al anterior Consell que «no tuviera en cuenta la realidad de la Vega Baja y la diversidad sociolingüística de la Comunitat y obviara los derechos de los padres, la convivencia de los entornos educativos y la igualdad de oportunidades». En esta línea, ha señalado que «buscan reducir la autonomía para convertir a la Comunitta en un apéndice de proyectos supremacistas, negando nuestra identidad diversa y plural».

El líder del PPCV ha reiterado su «compromiso2 por »una verdadera promoción de la lengua, sin imposiciones, que garantice su uso y estudio« con iniciativas como la acreditación automática de los conocimientos de valenciano a los alumnos que finalicen sus estudios y ha subrayado que se »han expedido más de 60.000 certificados en los cuatro primeros meses« desde que se puso en marcha esta medida. »Queremos garantizar que nuestros alumnos sean competentes en ambas lenguas, con independencia de aquella en que hayan aprendido a leer y escribir, tal y como promulgaba la Llei d'Ús, cuyo espíritu de consenso queremos recuperar" ha indicado.

«Vamos a hablar de la libertad; vamos a pedirles a todas las madres y a todos los padres que participen, que no se dejen coaccionar. Ellos tienen la palabra. Me he presentado a las elecciones para que las familias tengan protagonismo en la educación de sus hijos y lo vamos a cumplir», ha concluido.

"respeto" al proceso judicial

Asimismo, el 'president' de la Generalitat ha señalado que este lunes volverá a hablar sobre la dana del pasado 29 de octubre «como se ha hecho durante todos estos días». «Seguimos trabajando en esa recuperación», ha destacado, al tiempo que ha expresado su «respeto» al proceso judicial y ha recordado que «son los servicios de la Generalitat los que dirigen estos asuntos».