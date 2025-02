La Casa Azul se suma a la fiesta sin complejos de Horteralia: "Salir un poco de la escena indie es muy reconstituyente"

El espíritu desenfadado y sin prejuicios de Horteralia conquistará Ifema Madrid este sábado sin complejos con un cartel en el que La Casa Azul brillará con luz propia junto a otros nombres míticos de la música española y estrellas como Karina, Nebulossa, Sonia y Selena o Vicky Larraz, entre otras.

En una entrevista concedida a Europa Press, Guille Milkyway, alma máter de La Casa Azul, confiesa que le hubiese encantado vivir el Nueva York de los 70, en la explosión de la música disco, y que, tras 25 años de trayectoria, todavía siente que el grupo está empezando.

Sobre Horteralia, el festival que reúne lo mejor de la música del pasado, presente y futuro con artistas dispuestos a darlo 'TO-DO' en el escenario, Milkyway admite entre risas que él es más bien «de perfil bajo» y que no tiene grandes planes para su 'outfit' hortera, aunque señala que le encanta ver a la gente que viste «sin prejuicios». «Ojalá todos pudieran ir a trabajar con la misma libertad con la que la gente se viste para Horteralia. El mundo sería un poco mejor», reflexiona.

En su conversación con Europa Press, el artista hace una lectura más profunda sobre lo que significa «hacer teatro» en la vida cotidiana. «Muchas veces parece que el teatro lo haces en festivales como Horteralia, pero yo siempre tengo la sensación de que mucha gente lo hace en su día a día, trabajando en lugares donde no querría trabajar o vistiéndose de una manera que no se querría vestir», señala.

La cita en el recinto ferial madrileño promete «partir la pana» con un cartel de primer nivel. El líder de La Casa Azul cuenta que podría «cantar feliz y con mucha alegría» 'Cuando llega el calor, los chicos se enamoran', cualquier canción de Karina o de OBK, 'Zorra' de Nebulosa, o 'No controles'. «Estas canciones forman parte del imaginario colectivo y hay que reivindicarlas», afirma.

Horteralia abrirá sus puertas a las 15.30 horas y su programación arrancará con el concierto de Karina (16.30 horas), seguida de Fórmula Abierta (17.00 horas), OBK (18.00 horas), Amistades Peligrosas (19.00 horas), La Perra y el Cari (19.45 horas), Sharonne (20.30 horas), Vicky Larraz (21.30 horas), La Casa Azul (22.30 horas), Nebulossa (00.00 horas) y Sonia y Selena (01.00 horas).

Con un festival que celebra la música sin etiquetas ni complejos, La Casa Azul encaja a la perfección. «Estamos muy contentos, porque normalmente no es nuestro ámbito habitual. Hemos estado muy ubicados en lo indie y salir un poco de esa escena es reconstituyente», confiesa Guille.

Además, en un momento en el que la banda se encuentra inmersa en los directos, La Casa Azul agradece subirse al escenarios de festivales como el de Horteralia, «que nacen de una idea más desacomplejada». «Van muy bien para quitar peso y tontería al mundo de la música», subraya.

La casa azul: 25 años y nuevo disco

La Casa Azul cumple 25 años en la música, una trayectoria que Milkyway define como un camino con «muchas etapas diferentes». «Parece que son muchos años y uno se siente un poco viejo, pero me siento muy afortunado. Si con 20 años me hubieran dicho que tendría esta carrera, no me lo habría creído», relata.

Desde sus inicios, Guille confiesa que la música siempre estuvo muy presente en su vida. «Cuando era niño siempre pedía cosas relacionadas con la música. Con 12 o 13 descubrí la grabación y lo que me gustaba era hacer canciones y grabarlas», recuerda. Sin embargo, reconoce que labrarse una carrera no fue un camino inmediato. «El mundo nos hace entender que esto no es una manera de ganarse la vida», lamenta.

Sobre el futuro de la banda, el líder de La Casa Azul destaca que ya está en proceso un nuevo disco, después de 'La Gran Esfera' (2019), aunque adelanta que su forma de trabajar «dilatará los tiempos». «Cuando trabajas solo los tiempos se alargan, no tienes a nadie que te diga déjalo así, pero la idea es sacar disco este año», cuenta a Europa Press.

«Antes de abril espero que haya un single nuevo. Ya hemos sacado cuatro y, de cara a la segunda mitad del año, probablemente saquemos a la luz el disco», destaca.

Para sobrellevar la espera, los fans de Guille Milkyway y La Casa Azul podrán disfrutar del concierto que darán en Horteralia (Ifema Madrid), donde nostalgia y música de todos los estilos y formas se entremezclan sin prejuicios en una pista de baile donde lo aburrido estará totalmente pasado de moda.