La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha pedido este sábado a su llegada al XV Congreso Regional del PSOE-A «unidad e integración de verdad» en el partido en la nueva etapa que se abre bajo el liderazgo de María Jesús Montero y se ha comprometido a «ayudar y aportar lo que esté en mi mano» para cumplir este objetivo.

En declaraciones a los periodistas en la Feria de Muestras de Armilla, que acoge el cónclave, Díaz ha expresado su «deseo de que haya unidad e integración de verdad y se cuente con todo el talento porque hace falta y se ha demostrado que la receta que necesita el PSOE-A unidad e integración de todo el mundo contando con todo el talento que tiene esta organización».

La también exsecretaria general del PSOE-A, que ha sido crítica con la dirección saliente liderada por Juan Espadas, ha asegurado que no tiene «ni idea de nada» acerca de quiénes pueden integrar la nueva Ejecutiva Regional que diseñe María Jesús Montero.

«No tengo ni idea de nada, de verdad, no me preguntéis que no lo sé. Yo he mostrado mi deseo y humildemente siempre voy a ayudar y a aportar lo que esté en mi mano. Y lo que deseo es eso, que lo que salga de aquí sea un congreso de verdad de unidad y de verdad de integración de todos los socialistas andaluces. Yo soy feliz siempre donde estoy y estaré feliz siempre donde quieran mis compañeros y compañeras. Y siempre lo haré con ilusión», ha concluido.