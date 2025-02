El alcalde de Riba-roja de Túria y candidato a la secretaría general del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, Robert Raga, se ha comprometido, en caso de ganar las primarias y convertirse en el nuevo líder provincial de los socialistas valencianos, a presentar una moción de censura para apartar a Vicent Mompó y al PP de la presidencia de la Diputación porque cree que se pueden «dar las condiciones». «Tiene que irse porque no ha dado explicaciones de todo lo que pasó el 29 de octubre», el día de la dana, ha sostenido.

En un desayuno informativo este viernes, Raga ha denunciado que el también presidente del PP de Valencia no ha dado las «explicaciones exactas» sobre «todo» lo ocurrido el 29O y ha censurado el «exabrupto» del «enviad la alerta de una puta vez» pronunciado por Mompó en la reunión del Cecopi de aquel día. Una frase que, a su juicio, define «la talla de un político» y evidencia que el responsable de la Diputación tiene una «corresponsabilidad» en la gestión de la emergencia junto con la del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

En esta línea, ha cargado contra aquellas personas y cargos que sirven de «muletillas» para apoyar al jefe del Consell por su gestión de la dana y ha considerado que quien «tape» la negligencia de Mazón «tiene que irse con él». Por ello, ha emplazado a Mompó a dar explicaciones «claras y contundentes» de una situación «tan grave» y ha argumentado que, si no lo hace, tiene que «irse a casa».

Sobre la gestión de la dana de Mazón, el candidato socialista ha denunciado que, por ejemplo, el jefe del Consell no le ha llamado para interesarse por la situación de Riba-roja, municipio afectado por las inundaciones, ni tampoco para «dar aliento». «Ha venido dos veces y ni siquiera me ha llamado», ha cuestionado. En este sentido, ha subrayado que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha manifestado hasta el momento «dos cosas importantes: que la competencia en emergencias es de la Generalitat y que las muertes se podía haber evitado».

Para Raga, esto último es «el titular más duro que una persona puede tener a la espalda». «Yo hubiera pedido perdón a las víctimas y dimitido, me hubiera ido al psicólogo y a buscarme un buen abogado», ha afirmado. Sin embargo, ha lamentado que, en el caso de Mazón, ha sido «al revés», dado que ha «culpabilizado a todo el mundo menos a él». De hecho, ha sostenido que este último año y medio de gobierno del PP ha provocado que muchos valencianos «añoremos a Ximo Puig».

Por todo ello, ha considerado «urgente y necesario» que Carlos Mazón «dimita y se vaya», y más todavía tras los autos «demoledores» de la jueza. Pero también ha apuntado hacia «aquellos que están al lado de Mazón» como es el caso de Vicent Mompó, quien «lo primero que tenía que haber hecho es dar la cara y explicar todo lo que ha pasado» el 29O, así como su «actuación» aquella jornada.

Ante toda esta situación, ha expuesto la necesidad de conformar un «cordón sanitario» frente al PP y Vox «no solo en la Generalitat, también en la Diputación y en los ayuntamientos». «No es Mazón, es el PP. Si no son capaces de depurar responsabilidades, es ética y moralmente necesario --este cordón-- por parte de las fuerzas progresistas en todas las instituciones», ha enfatizado, ante un PP «devaluado y acorralado» y políticamente «dependiente de Vox».

"iniciar conversaciones" con ens uneix

Así, Raga ha urgido a las fuerzas «moderadas» a dar un «paso adelante» y ha asegurado que el PSPV tiene la responsabilidad de hacerlo como «principal partido» de la oposición. Al respecto, ha apostado por seguir el ejemplo de Requena --donde los socialistas arrebataron hace unos meses la alcaldía al PP gracias a un pacto con un partido local-- y «abrir un espacio para hablar» con otros partidos en la institución provincial.

Sobre la moción de censura, ha deslizado que se «pueden dar las condiciones» para que salga adelante, aunque ha admitido que la política es «muy larga» y, por tanto, no se puede «descartar nada». «No sabemos qué pasará», ha apuntado. En cualquier caso, cree necesario abrir un «nuevo espacio» con «nuevos interlocutores», sin mencionar directamente a Ens Uneix, la formación del exsocialista Jorge Rodríguez. «Estamos para sumar y hablar», ha justificado.

Preguntado explícitamente por este partido, ha confirmado que a partir del próximo 2 de marzo, si es elegido secretario general del PSPV de la provincia de Valencia, iniciará una «nueva etapa» y «hablará» con Ens Uneix para «valorar posiciones», pese a que, «de partida», en esta formación no sean partidarios de apoyar la moción de censura para desalojar a Mompó. «Hemos llegado a acuerdos en muchos ayuntamientos y también en la Diputación. Hablando se entiende la gente y nosotros podemos hablar», ha ejemplificado.

Sobre bielsa: "uno no riñe si dos no quieren"

Para abordar este escenario, ha urgido a tener un PSPV bien «engrasado» para «recuperar la Generalitat» de la mano de la secretaria general y ministra Diana Morant, así como también la Diputación y las alcaldías perdidas en las pasadas elecciones municipales.

En relación con la candidatura del alcalde de Mislata y actual secretario general provincial, Carlos Fernández Bielsa, contra la que Raga se enfrentará en un proceso de primarias, ha reconocido que existen evidentes «diferencias programáticas» entre ambas.

En este punto, ha rechazado «etiquetar» cualquier candidatura --«todos somos compañeros»--, ha defendido los procesos de primarias como «una de las principales» herramientas del PSOE y ha recalcado: «Uno se presenta si cree que va a ganar y si no lo hace es por otro tipo de acuerdos. Aquí nadie obliga a nadie a no presentarse».

Preguntado por si teme que el PSPV salga dividido tras las primarias, ha negado este escenario y se ha mostrado convencido de que, en caso de ganar este proceso, Bielsa «se integrará» en su candidatura. «Uno no riñe si dos no quieren», ha bromeado.

Sobre si cambiará el portavoz del PSPV en la Diputación --responsabilidad que actualmente ostenta Bielsa-- en caso de convertirse en el nuevo responsable provincial, ha asegurado que, «en principio», no pretende «que se vaya» nadie, tampoco asesores, ni pretende «cambiar el grupo» actual. «Si gano, les necesito a mi lado para remar todos juntos», ha afirmado.

De hecho, ha garantizado que ni se le «ocurriría» forzar la renuncia de nadie porque «con el pan no se juega» y ha insistido en que el objetivo principal tiene que ser, «desde una reflexión constructiva», que Diana Morant sea la próxima presidenta de la Generalitat, por lo que el PSPV provincial debe ser «una herramienta» para «ayudar» a este fin y hacerlo «sin fisuras». «Esto no quiere decir que no hayan debates y reflexiones», ha matizado.

Propuesta marco y decálogo de medidas

En este marco, Robert Raga ha presentado un marco de campaña «fuerte» y un decálogo de medidas «para una Diputación progresista» que constituye, en sus palabras, toda una «declaración de intenciones». El alcalde de Riba-roja apuesta por el municipalismo y por un partido más «comarcalista» para «relanzarlo de abajo hacia arriba» mediante mecanismos «reales y verdaderos que funcionen como deben funcionar». «La provincia no puede ser un lobby de poder», ha advertido.

Las medidas para «fortalecer» internamente el PSPV se estructuran en 13 ejes: apoyo a municipios, comunicación y transparencia, participación y comunicación interna, inclusión y diversidad, evaluación y rendición de cuentas, desarrollo económico sostenible, despoblación, cohesión social y servicios públicos, vivienda y movilidad sostenible, gobernanza y participación, cultura y patrimonio, reconstrucción tras la dana y memoria democrática.