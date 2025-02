La Comunidad critica que la izquierda quiera "retorcer las expresiones" de Ayuso y usarlas "políticamente"

La Comunidad de Madrid ha criticado este viernes que la izquierda quiera «retorcer las expresiones» de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y usarlas «políticamente» para «engañar y lanzar bulos».

Así lo ha señalado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, desde Centro de día Donoso Cortés, en la capital, donde se ha referido a la intervención de Ayuso en la pregunta sobre vivienda formulada por Más Madrid.

«Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas (...) Las residencias no les importaron tampoco cuando yo les he traído casos personales de víctimas que dicen que les dejen en paz y que no les metan en esa marea en la que están todos aquellos rebotados que se han quedado fuera de este partido y de este partido», afirmó la dirigente señalando las bancadas de Más Madrid y PSOE.

Al respecto, el consejero de Presidencia ha valorado que es curioso «que alguien se pueda dar por aludido» cuando se estaba hablando de vivienda. «Nadie puede entender que estábamos hablando de otra cosa que no fuera de lo que versaba esa pregunta», ha expresado.

Considera que es «gracioso» que la izquierda se sienta ofendida cuando son ellos los que están «insultando de manera permanente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al Consejo de Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular», con una expresión que no iba dirigida «absolutamente a nadie» sino que era «general».

«Estos diputados que tienen la piel tan fina cuando se refiere a sus circunstancias, desde luego son, insisto, los que cada jueves tenemos que ver cómo insultan gravemente a la presidenta. No hay más que escuchar los distintos plenos para saber la agresividad con la que se emplean y las faltas de respeto que cada día dedican a distintos miembros del Gobierno», ha censurado García Martín.

En la misma línea, ha criticado que la oposición «retuerza» las palabras de Ayuso quien no estaba hablando «para nada» de la atención a personas en un centro residencial «ni muchísimo menos».