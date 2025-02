Más de 30 entidades presentan el movimiento 'Català per a tothom' para universalizar la lengua

Más de 30 entidades sociales, educativas, profesionales, sindicales y empresariales de Catalunya han presentado este viernes el movimiento 'Català per a tothom. A cada barri. A cada escola. A cada feina' con el objetivo de universalizar el acceso a la lengua catalana ante la necesidad de revertir su uso social.

«Hoy estamos aquí porque los datos que hemos conocido esta semana no pueden dejarnos indiferentes. La Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població, publicada el miércoles, confirma una realidad que nos preocupa profundamente», ha dicho Maria Maians, la presentadora del acto, celebrado en el Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona.

Consideran el catalán como una herramienta de cohesión y de progreso social, así como elemento fundamental de la identidad colectiva, por lo que el nacimiento del movimiento busca universalizar el acceso al aprendizaje del catalán, universalizar el acceso a su uso aumentando espacios con actividades de socialización en catalán y reivindicar el papel de los nuevos hablantes de la lengua.

Entre las 37 entidades impulsoras de lo que consideran una «alianza de país» se encuentran, entre otras, Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana (ANC), Cambra de Comerç, Foment, Pimec, CECOT, UGT de Catalunya, CCOO de Catalunya, Unió de Pagesos, Intersindical, USTEC, Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), Taula del Tercer Sector, Sindicat de Llogateres y el Institut d'Estudis Catalans.

También el Col·legi de Metges, el CIEMEN, el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, la Associació de Mestres Rosa Sensat, el Moviment de Centres d'Esplais Cristians Catalans (MCECC), la Fundació Catalana de l'Esplai (Fundesplai), la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), y el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), son impulsores del movimiento.

Falta de mecanismos

Maians ha explicado que el uso habitual de la lengua ha caído en la última década y que el número de nuevos hablantes se queda por debajo del crecimiento demográfico, pero «no por falta de interés a las personas que llegan, sino por la ausencia de espacios y oportunidades reales para acceder a ellos».

Ha afirmado que «como país, no estamos ofreciendo mecanismos suficientes para garantizar que todo el mundo pueda acceder a la lengua» y que es, en gran medida, responsabilidad del Govern garantizarlo, aunque ha dicho que desde la sociedad civil también les toca ponerse a trabajar desde cada colegio, cada barrio y cada centro de trabajo, en sus palabras.

«Queremos que se garantice el acceso universal al catalán como un derecho, herramienta de cohesión y oportunidades para todos, favoreciendo la plena participación de toda la ciudadanía en la construcción social, económica y cultural de nuestro país. Un movimiento que asegure el derecho y la voluntad de la ciudadanía de Catalunya de poder aprender el catalán y que facilite el ejercicio de todos sus derechos políticos, sociales y laborales», ha añadido.

Reclamaciones al govern

Entre sus principales reivindicaciones, piden al Govern incrementar un mínimo de 80.000 plazas los cursos públicos de catalán para adultos, para incrementar hasta 200.000 las plazas actuales, y garantizar de esta forma, dicen, que los más de 2 millones de personas que dicen querer aprender o mejorar su catalán lo puedan hacer en los próximos 10 años.

Concretamente, piden incrementar un mínimo de 30.000 plazas en el Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL) y adaptar sus horarios también a los fines de semana y garantizar que se estén disponibles en municipios y barrios que hoy en día no están cubiertos: «No queremos que nadie quede excluido de su barrio porque no ha podido aprender catalán», ha dicho el politólogo y periodista Jordi Armadans, en representación del tejido asociativo.

La socióloga Merlys Mosquera, representante del mundo educativo, ha definido las escuelas como un «espacio de encuentro ideal para conectar familias con distintas procedencias», y ha pedido crear cursos de catalán para 20.000 familias en los colegios dentro y fuera del horario escolar.

«Hay más de 400.000 personas, padres y madres, nacidas fuera de Catalunya, con hijos matriculados en las escuelas. Es necesario aprovechar este espacio de encuentro para que las familias puedan acceder a la lengua con contenidos vinculados a sus necesidades e intereses», ha expresado.

Por su parte, Toño Hernández, en representación del mundo económico, ha reclamado cursos en los centros de trabajo sin coste económico, adaptados a cada profesión, horarios flexibles, certificación y financiación específica porque, el acceso al catalán «facilita una mejor atención a clientes y proveedores y contribuye a la normalización del catalán en el ámbito laboral».

Impulso de la sociedad civil

Por su parte, las entidades impulsoras se comprometen crear «cientos de grupos» para aprender catalán en entidades, empresas y colegios asociados a las organizaciones impulsoras, a colaborar en la puesta en marcha de un programa de gran alcance para aprender catalán en los centros de trabajo e iniciar una recogida de firmas para pedir a las instituciones este incremento de plazas en los cursos que ven imprescindible.

El movimiento está abierto a otras entidades, empresas y organizaciones que se quieran sumar al mismo, y piden a los ciudadanos individuales comprometerse como activistas en la creación de grupos de aprendizaje de la lengua y en hacer aportaciones económicas para la creación de los mismos.