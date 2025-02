Una selección de 120 obras de las más de 4.000 que conforman la colección de Lluís y Carmen Bassat, «pensada para Zaragoza», se puede ver en La Lonja hasta el próximo 27 de abril, donde el visitante podrá hacer un recorrido por el último medio siglo de la pintura, grabado y escultura.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y el coleccionista y publicista Lluís Bassat, han presentado esta muestra, junto a algunos de los artistas contemporáneos, que también exponen alguna de sus obras, como «Good Taste», un óleo sobre lienzo hiperrealista del Salón de los Espejos de Versalles, del aragonés Alejandro Monge.

«Hay artistas que hubieran venido de todas maneras», ha subrayado Lluís Bassat para comentar que el «Retrato imaginario de Felipe II» de Carlos Saura forma parte de la muestra porque es uno de los que más le gustan de toda su colección. «Es aragonés pero no lo he traído porque fuera aragonés, sino porque su pintura me encanta». También es el caso de otro cuadro de Viola, que lo ha calificado de «absolutamente extraordinario».

«Cada una de las obras que hemos traído es porque nos gustaban mucho y en algunos de los casos ha coincidido que eran aragoneses, pero no hemos primado especialmente que fueran aragoneses, pero si eran aragoneses mejor, porque aquí en Zaragoza tenía más sentido que estuvieran representados los pintores aragoneses que más nos gustan». Asimismo, ha comentado que tienen otras pinturas de algún otro pintor aragonés que no ha venido. «Los que están, están porque han de estar», ha zanjado.

En rueda de prensa, Lluís Bassat ha explicado que esta muestra surge de una reunión que mantiene con la alcaldesa en un viaje a Zaragoza el pasado mes de noviembre, en la que Chueca --quien trabajó en la agencia de publicidad al terminar la carrera universitaria-- le pide que traiga «la mejor», a lo que el coleccionista le responde que es «difícil» porque hay que seleccionar 120 piezas entre más de 4.000, por lo que al final se han elegido «las que mejor explican la trayectoria» de esta colección privada.

Con la ayuda de su nieta Noa, esta muestra se ha organizado en dos meses cuando lo habitual es una media de seis meses, ha contado Lluis Bassat para agradecer las facilidades y la profesionalidad de los técnicos municipales para quienes ha tenido palabras de elogio, y muy especialmente para los iluminadores.

"la mejor"

El 35 por ciento de la colección la adquiere en 1973 y supuso su ruina posterior por la crisis del petróleo que perdura hasta 1980, lo que le obligó a cerrar la galería de arte, pero por su trabajo en el Consejo de Administración de la agencia Ogilvy viaja hasta seis veces al año a Nueva York donde afianza su afición al arte que cultiva desde su etapa universitaria, y contacta con artistas emergentes, al igual que por su cargo tiene que viajar por Europa, África y Medio Oriente, para recorrer hasta 79 países en los que frecuenta las galerías de arte.

«Me di cuenta --ha relatado-- de que había artistas internacionales de mucho nivel, de precio razonable y que uno podía acercarse a hacer el trabajo también de esos artistas. No nos hemos centrado nunca en artistas solo de Barcelona, Cataluña, España, o Europa, sino que hemos intentado buscar aquello que nos gustara y, a veces, era un artista norteamericano o uno chino».

Lluis Bassat ha asegurado que se siente «absolutamente satisfecho» de esta exposición y aunque no ha organizado otras con más piezas solo llegaba hasta los años 70, pero la de La Lonja «es más completa», porque llega hasta cuadros comprados hace pocos meses.

«Me atrevo a decir que es la mejor exposición que hemos hecho» ha revelado al argumentar que junto a su nieta jugado con la totalidad de cuadros de su colección y han podido escoger lo que han considerado «más adecuado para estar en Zaragoza».

Ha calificado de «ecléctica» la colección familiar, en la que no han seguido un criterio concreto solo que los cuadros que le gustaban los pudiera pagar, pero no sigue un patrón solo que le gustaran a él y a su mujer, que «generalmente coincide el gusto».

Es el caso de un obra de Rosa Codina, que transita entre lo abstracto y lo figurativo y representa un cuenco vacío; y el del ruso Mikhail Chemiakin, que fue el líder del movimiento de los «rusos inconformistas» prohibido por Stalin, quien no les permitía exponer por desviarse del gusto oficial y mandó un 'bulldozer' a la plaza donde habían sacado sus obras para darlas a conocer.

Sobre el arte contemporáneo, Lluis Bassat ha opinado que «va por mal camino» y ha puesto de ejemplo un museo de Estados Unidos que le ha pedido a un artista que haga una instalación y ha pegado en una pared un «plátano con una cinta adhesiva» por el que ha cobrado 120.000 dólares, y los trabajadores del museo lo tienen que cambiar todas las semanas porque el plátano se madura, pero «en el museo sigue habiendo siempre un plátano con una cinta adhesiva».

La exposición

La selección incluye un numeroso grupo de artistas aragoneses, como Pablo Gargallo, Antonio Saura, Manuel Viola, Víctor Mira, Elvira Fustero, Alejandro Monge y Alba Lorente Hernández, a los que se suman lienzos de artistas catalanes con vínculos con Aragón, como Joan Hernández Pijuan, Eduardo Arranz-Bravo, Rafael Bartolozzi o Josep Guinovart. Les acompañan otros muy reputados como Joan Miró, Eduardo Chillida, Antoni Tàpies, Miquel Barceló o Antoni Clavé.

Dividida en varias salas, el visitante podrá ver 103 pinturas, 14 esculturas y dos relieves que abarcan la segunda mitad del siglo XX y los comienzos del siglo XXI.

Comienza con las obras adquiridas a través de la Galería Adrià de Barcelona, un espacio de referencia de los años setenta. En la primera sala, hay artistas pioneros que comienzan a transformar la escena artística catalana y que oscilan entre lo figurativo y lo abstracto de la época.

El recorrido continúa con una parada en la abstracción con obras de Joan Miró, Antoni Clavé y Eduardo Chillida, junto a la joven artista zaragozana Alba Lorente.

El siguiente paso presenta a artistas fundadores del movimiento artístico Dau al Set, pioneros, junto al Grupo Pórtico de Zaragoza, del vanguardismo español. La figuración es la protagonista de la siguiente sección con obras de Miquel Barceló y Juan Genovés junto a los aragoneses Víctor Mira, Antonio Saura o Alejandro Monge.

Descubrir la colección

El objetivo de la muestra es que el público pueda entender cómo se crea la colección, a través de los ojos curiosos y el entusiasmo de Carmen y Lluís Bassat. Una colección que ha dado forma a su vida y la ha llenado de belleza y que permite conocer mejor el arte contemporáneo nacional e internacional.

Se han organizado actividades didácticas. Las destinadas a escolares serán los jueves a las 10.00 y 12.00 horas, mientras que las realizadas para colectivos serán ese mismo día, pero a las 17.00 horas. En ambos casos la reserva, que es gratuita, se comunica a través del correo electrónico 'visitaszexposiciones@zaragoza.es'.

También se realizarán actividades para el público general, los domingos desde el 2 de marzo al 27 de abril --excepto el 20 de abril-- a las 11.00 horas y para familias los sábados 8 y 22 de marzo y 5 y 26 de abril a las 17.00 horas. En este caso, las reservas se realizan en la recepción de La Lonja o en el teléfono '976 397 239' en horario de apertura de la exposición.