El IES 'Sierra de Guara' de Huesca contará con un total de 14 aulas más para el curso 2026/2027, que se ubicarán en el nuevo edificio que, con cinco aulas, se ha puesto en marcha este curso, ampliando así las instalaciones de este centro educativo, que cuenta con 1.197 alumnos.

La alta demanda de alumnos que recibe el IES 'Sierra de Guara' llevó hace unos años a instalar aulas prefabricadas en el recinto educativo y en el presente curso cuenta con un edificio de reciente construcción que alberga cinco nuevas aulas, para alumnado de cuarto de la ESO y Bachillerato.

Un espacio que este jueves ha inaugurado la consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, quien ha hecho referencia a la alta demanda de alumnado del instituto y a la necesidad de seguir ampliando sus instalaciones.

Así, de momento, las aulas prefabricadas se mantendrán y el nuevo edificio se dotará con nueve más, cuatro de ellas se ubicarán en el porche y cinco más en una segunda planta a construir. El nuevo edificio que se ha puesto en marcha este curso contará con un total de 14 aulas.

Hernández ha manifestado: «Hemos decidido mantener las aulas prefabricadas hasta que veamos las solicitudes que hay para el centro este año y el año que viene vamos a ampliar el instituto». Ha añadido que «se ampliará la parte baja del nuevo edificio en cuatro aulas y subiremos un piso más y ampliaremos hacia arriba». «Con eso, el IES Sierra de Guara estará relativamente correcto para atender las necesidades futuras», ha considerado.

La consejera, acompañada por la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, la directora del servicio provincial de Educación, Mónica Martínez, y el equipo directivo del centro, ha inaugurado las nuevas instalaciones, en las que se da clase desde hace un mes aproximadamente.

Una visita que profesores, alumnos y personal en general del centro han aprovechado para colocar carteles en los que se leían sus reivindicaciones, que pasan por tener más aulas, más profesores, más personal de limpieza y más conserjes, entre otros.

A este respecto, la consejera ha expresado: «No sé si improvisadas o no, pero hay muchas reivindicaciones y las he leído todas; de todas formas me voy a reunir con los profesores del centro y veremos las necesidades más urgentes».

Tal y como ha explicado, se han invertido en la actuación casi 900.000 euros, que han permitido habilitar cinco nuevas aulas en la primera planta de un nuevo edificio junto al ya existente.

Los nuevos espacios están ocupados principalmente por alumnos de cuarto de ESO y primero de Bachillerato. Tomasa Hernández ha reconocido que, tras tantos años de espera, la ampliación no soluciona todas las demandas, aunque sí va a permitir mejorar las condiciones de alumnos y docentes del centro.

Ceip 'alcoraz'

En su visita a Huesca, Hernández se ha desplazado también hasta el colegio de Educación Infantil y Primaria 'Alcoraz', para conocer la nueva aula de escolarización anticipada, abierta desde este curso y con una capacidad de 18 alumnos.

Este servicio educativo, uno de los 18 nuevos que se pusieron en marcha en septiembre pasado en todo Aragón para facilitar la conciliación familiar, se unió a las aulas de dos años que ya ofertaban en la ciudad de Huesca los centros El Parque y Pío XII.

Todas ellas completaron sus plazas en el proceso de escolarización, lo que demuestra, ha dicho, la consejera, la necesidad de avanzar en la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, un ciclo en el que el Gobierno de Aragón invierte anualmente más de 12 millones de euros.

El aula de dos años de este centro se ha habilitado de forma provisional ocupando parte del aula de psicomotrocidad, pero la consejera ha adelantado que se va a acometer este año desde el Servicio Provincial la ampliación del edificio escolar de infantil para poder dotarla de espacios propios.

La previsión es licitar esta primavera los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de seis meses, y la inversión estimada supera los 330.000 euros.

En su visita al CEIP Alcoraz, la consejera se ha referido también a la próxima reforma del patio de este centro, que se va a renaturalizar gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de la ciudad y el Ejecutivo autonómico. Un proyecto que estaba paralizado desde 2022 y que ahora se va a retomar.

Acompañada por el director del centro, Jorge Coloma, la titular de Educación ha destacado el «carácter innovador del colegio, que trabaja en la estimulación y desarrollo integral de los niños», con espacios de estimulación sensorial y de la psicomotricidad y mediante la integración de talleres pedagógicos en áreas de Plástica-música y Educación Física, y que cuenta también con un aula TEA, el aula de las estrellas.

Después de Huesca, la consejera se va a desplazar a Barbastro donde, junto al alcalde de la localidad, Fernando Torres, va a realizar sendas visitas a los colegios 'Alto Aragón' y 'La Merced'. La jornada concluirá con una reunión en el Ayuntamiento con el resto de centros educativos de la ciudad para escuchar y atender sus demandas.