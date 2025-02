Barcelona acogerá este domingo una manifestación por el tercer año del inicio de la invasión de Rusia en Ucrania que, bajo el lema de '¡Defendamos la libertad!', empezará a las 16 horas en paseo de Gràcia con la calle Provença.

En rueda de prensa en Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, la presidenta de la Associació d'Ucraïnesos de Catalunya 'Txervona Kalyna', Yuliya Dovgopola, y otros activistas de este país han presentado los detalles de la manifestación, que organizan 7 entidades que actualmente trabajan en Barcelona y el resto de Catalunya.

«Insistiremos hasta la victoria», ha recalcado Dovgopola, que ha llamado a todos los ciudadanos a asistir a la marcha y a otras que se están organizando en otras ciudades de Catalunya, como la del sábado en Tarragona.

También ha explicado que a la manifestación de Barcelona les acompañará el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López; el cónsul general de Ucrania en Barcelona, Vorobyov Artem; la directora general de Acción Exterior de la Generalitat, Clelia Colombo, y un representante del Ayuntamiento de Barcelona todavía por confirmar.

Además de la manifestación, a partir de las 17 horas se celebrará un acto en plaza Catalunya y habrá la actuación de los castellers de Cerdanyola.

La periodista ucraniana y profesora de la Universitat Abat Oliva, Sasha Molotkova, ha defendido la importancia de entender que la UE y Ucrania son y siempre serán aliados, y ante el endurecimiento del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Ucrania, ha salido en defensa Volodimir Zelenski porque «ahora es importante salvar el país».

"queremos paz"

«No queremos apaciguamiento, queremos paz. Y lo que está pasando ahora no puede llegar un acuerdo de paz. Sin Ucrania no se puede hacer, y sin Europa tampoco», ha recalcado, además de reivindicar que su país es una democracia y no Rusia y Bielorrusia, ha concretado.

En el mismo sentido se ha pronunciado Karina Feka, otra de las activistas presentes en el acto y miembro del comité organizador de la manifestación, dejando claro que Zelenski fue elegido democráticamente, por lo que «el dictador no está en Ucrania, está en Rusia».

«Trump culpa a Ucrania por resistir estos tres años. Culpa a la víctima, no al agresor», ha lamentado, y además de pedir apoyo, empatía y solidaridad con los ciudadanos de Ucrania, ha reclamado seguir contando con el apoyo de Europa.

También ha emplazado a Europa a «despertar» el activista y miembro del comité organizador de la manifestación Carlos González, tras advertir del riesgo que supone todo ello si Ucrania pierde la guerra, y por ello ha llamado a secundar la marcha de este domingo.

«Se trata de una comunidad que está siendo masacrada por un país que actúa de forma terrorista invadiendo un país soberano. Deberíamos defender la democracia. El fuego avanza y podría llegar a otros lugares de Europa», ha alertado.