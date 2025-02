Mompó sobre el Cecopi del día de la dana: "Fui una de las personas que metió prisa para lanzar el mensaje"

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha admitido este jueves que él fue una de las personas que en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del día de la dana «metió prisa» para lanzar el mensaje de alerta a la población, si bien no ha concretado la frase específica que pronunció ni la hora.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios en una jornada en la que ha firmado con el secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya, el Protocolo para la formalización del nuevo Centro de Innovación Territorial (CIT) de Valencia, RuralTEC. Fuentes consultadas por Europa Press confirman que la frase pronunciada fue: «¡Enviad la alerta de una puta vez!».

Mompó ha señalado que desde el primer día tras la dana no ha rehusado a contestar a ninguna pregunta, ha apuntado que en esa tarde había «mucha tensión y nerviosismo» y ha reconocido que fue «una de las personas que metió prisa para lanzar el mensaje» y puso «énfasis» para hacerlo aunque ha preferido no repetir la frase «en concreto» porque «hay un proceso judicial abierto, tenemos que respetar los plazos y habrá un parentesis hasta que la jueza llame a testificar a todos».

No obstante, y ante informaciones publicadas, ha negado que en el Cecopi se estuviera esperando a la llegada del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, para enviar el mensaje. «Es totalmente falso que se estuviera esperando a que Mazón llegara allí y que eso fuera determinante para mandar el mensaje o no», ha dicho.

Así, asegura que ese ES-Alert a la población se envió «única y exclusivamente ante la preocupación que muestra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, sobre las 19.00 horas, por el pantano de Forata que iba a reventar y eso no tiene nada que ver con el barranco del Poyo».

Así, ha indicado que, desde esa hora y hasta que se envía la alerta, se estuvo discutiendo a qué zonas mandar el mensaje, se pasaron propuestas y se vio el contenido que estaban elaborando los técnicos. «No sabría decir el minuto exacto, pero entre las 19.00 y las 20.00 que es cuando se envía el mensaje pasan esas circunstancias», ha apuntado. En concreto, la alerta se lanzó a las 20.11.

Según sostiene, y sin querer «profundizar» por el proceso judicial, «antes de las 19.00 es imposible» que pronunciara la frase «porque a las 19.00 es cuando se nos avisa y el cronómetro lo pondría a cero en ese instante», aunque añade que no sabe «si fue a las 18.59 o a las 19.01 pero nos dijeron que en dos horas, a las 21.00, Forata va a colapsar».

Mompó tampoco ha querido concretar si el nerviosismo que sentía era por las llamadas que recibía de los alcaldes que estaban pasando por un momento difícil, y ha aludido de nuevo al proceso judicial. En todo caso, ha indicado que la «impotencia» de esos días «era que ver cómo nuestros, familiares, nuestros amigos, los vecinos de los pueblos estaban sufriendo y no teníamos la solución para poder salvar a todos. De ahí viene el nerviosismo».

Y el presidente de la Diputació ha indicado que era «impotencia como persona, como padre de familia, como amigos de muchos amigos, la impotencia por no dar solución porque la prioridad de cualquier persona es salvar la vida de cualquier persona», ha dicho, y ha remarcado que cuando una catástrofe «te toca lejos, eres persona y lo sientes, pero cuanto más cerca de casa, más la conoces». «Cuando te llaman teléfonos, agarrándose a ti como como la última esperanza de ayuda...ese es un poco el nerviosismo que presentamos».

Preguntado por si comprende la tardanza en el envío de la alerta, ha insistido en que fueron los técnicos los que redactaron el contenido del mensaje y había una discusión de cómo se tenía que hacer.

No es parte del cecopi

Él ha recordado que ese día se disponía a desplazarse a Utiel a las 11.00 y las 12.00 pero nunca llegaron tras una primera parada en l'Alcúdia, porque era imposible, y de ahí dirigieron al 112, donde estaba constituido el Cecopi, «como gestores políticos y personas, no como parte» de este órgano.

En todo caso, ha recalcado que «nunca» recibieron alerta por el peligro en el barranco del Poyo, si bien sabían lo que estaba pasando en Utiel, Chiva o Algemesí.

Para Mompó, «evidentemente si analizamos las cosas con la información que tenemos hoy, no se entiende nada. Los que estábamos allí, que tenemos un poco más de información, no lo entendemos, los que no estaban ya pues no quiero ni pensarlo», ha dicho, Y continúa: y ha añadido que «lo primero es entender a la gente».

«Es normal que con el sufrimiento que ha habido y que está habiendo, y que no hay que olvidar y llevamos mucho tiempo diciéndolo, poco a poco Valencia va a dejar de ser interesante para los medios de comunicación y pedimos que no sea así. Hay mucho trabajo que hacer» porque muchos pueblos que no son la zona cero de la dana «también tienen muchos daños, pueblos de interior que han perdido todo lo que tenían, su paseo fluvial, su término municipal para producir productos... Es difícil».