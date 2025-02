Aitana Mas regresa "con muchísimas ganas" a Les Corts tras superar un cáncer de mama: "Es un paso importantísimo"

La diputada de Compromís y exvicepresidenta del Consell Aitana Mas ha regresado este jueves al parlamento valenciano, casi un año después, tras superar un cáncer de mama. Y lo ha hecho «emocionada» y con «muchísimas ganas». «Por momentos pensaba que no volvería a pisar estas Corts y poder estar hoy aquí es un paso importantísimo para mí personalmente, para mi familia y hacerlo en un día como hoy aún tiene más sentido».

Así lo ha manifestado al parlamentaria en declaraciones a los medios de comunicación antes de acceder al hemiciclo, donde hoy se celebra pleno y donde se votará la iniciativa de su formación para que los diputados se pronuncien sobre si el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, debe dimitir o no por la gestión de la dana.

«Es un día raro porque estoy muy contenta y muy feliz por volver a Corts casi un año después. Me cuesta mantener la emoción, pero me cuesta más ver a la gente que ha perdido a sus familiares, que ha perdido sus casas, que lo ha perdido todo y que no encuentra respuesta en un gobierno como el valenciano», ha aseverado.

«Que este señor que preside la Generalitat esté ahora en la cafetería de Les Corts, que entre por la puerta de atrás y no sea capaz ni de mirar a la cara a esta gente y decirles 'lo siento, lo hice mal', habla mucho de su persona», ha lamentado Mas, que se ha mostrado convencida de que «hoy hay que exigirle la dimisión». «Y espero que por decencia política los diputados y las diputadas de todos los partidos voten a favor de esta dimisión», ha apostillado.

Ya al inicio de la sesión, Alfredo Castelló --que hoy ejerce de presidente de la cámara por la ausencia por motivos familiares de Llanos Massó-- le ha dado la palabra a Mas, quien ha vuelto a remarcar la importancia de este día.

«Por muchos momentos pensé que quizás no volvería a estas Corts, y poder hacerlo hoy es importantísimo y quería devolver todo el apoyo y afecto que he recibido por parte de muchísima gente a lo largo de estos meses, a todo el personal de la 'casa', a los periodistas, a mis compañeros, a los 99, y en especial a mi familia, a mis amigos...».

Ha tenido «agradecimientos especiales» para su oncólogo, Eugenio Palomares. «Es la persona que me ha curado y que es no solo un gran profesional, sino también una gran persona, y por la cual me quedé para tratarme en el Hospital del Vinalopó», ha incidido.

"han traducido la tristeza en esperanza"

También se ha referido a su familia, en especial a sus padres y su hermana porque han respetado su petición de no hacer drama cuando les dijo que tenía cáncer. «Todos estos meses han traducido las lágrimas, la tristeza, la impotencia, la rabia, en esperanza y en alegría, y han cuidado de mi familia y han cuidado de mí, y nunca estaré lo suficientemente agradecida por todo lo que han hecho».

Igualmente, ha agradecido el apoyo a sus hijos y marido. «A los niños de la casa, que han aguantado cómo su madre no podía levantarse del sofá para poder atenderlos, que han visto como ha habido semanas enteras en las que no les he podido dar ni un biberón, como he vomitado en el cubo de la playa o en el parque, y que me han dado siempre el soporte y el afecto que necesitaba en cada momento para poder levantarme. Y a mi marido, que no ha dudado nunca de que hoy estaría aquí, que ha sacado la casa adelante, a mi familia, y ha aguantado también mi insoportable humor negro de estos meses, que a mí me ha dado fuerza también».

Por último, ha dado las gracias «a la gente que ha pagado sus impuestos y que ha permitido que pueda haber sido tratada en un tratamiento que nunca me hubiera podido permitir; a la gente que ha padecido cáncer y que no lo ha superado, pero que ha dado su cuerpo para que personas como yo en el futuro pudieran ser curadas». «Y, en especial, vuelvo por toda esta estima que he recibido por todos y por todas ustedes», ha concluido dirigiéndose a sus compañeros de la cámara.

Todos los presentes han aplaudido a Aitana Mas en pie y el síndic de Compromís, Joan Baldoví, le ha entregado un ramo de flores. El jefe del Consell, Carlos Mazón, ha difundido un mensaje en sus redes en el que da su «más afectuosa bienvenida» a Mas en su vuelta «a esta, su casa». «De corazón me alegro de tu vuelta y te deseo lo mejor en tu recuperación», añade.

En septiembre, la diputada Aitana Mas anunció que no había ya rastro del cáncer que padecía y que hizo público el pasado 14 de abril anunciara que padecía cáncer. «Han analizado todo lo que me quitaron en la operación y no hay rastro del cáncer. La quimio y yo lo hemos hecho polvo», destacaba.