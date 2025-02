Afectados por la dana se concentran en Les Corts para pedir a los 99 diputados que voten 'sí' a la dimisión de Mazón

Afectados por la dana se han concentrado este jueves a las puertas de Les Corts para pedir a los 99 diputados que «tengan en cuenta el dolor de las víctimas» y que voten 'sí' a la dimisión del 'president' de la Generalitat por el 29O. «Tenemos un agujero emocional que podría comenzar a repararse con la dimisión del presidente Mazón», han exigido.

Así, se han concentrado frente a las puertas del parlamento valenciano donde, a propuesta de Compromís, se celebrará este jueves una votación sobre si Mazón debe dimitir por la gestión de la dana del 29 de octubre. Los concentrados han lanzado gritos de «asesino», «president a Picassent», «envía la alarma de una puta vez» o «Partido Popular, partido criminal». Diputados socialistas y de Compromís también se han unido a la concentración.

Al respecto, la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre 2024, Mariló Gradolí, ha explicado que se han concentrado frente al parlamento valenciano para que se recuerde a las 227 personas que «ya no están entre nosotros».

«Por favor, que los 99 diputados digan 'sí' a la dimisión de Mazón porque el presidente de la Generalitat en un día en alerta roja por lluvias no estaba donde tenía que estar, que era protegiendo a los valencianos y a las valencianas», ha reclamado.

Por eso, ha señalado que piden la dimisión del presidente Mazón porque «no estaba donde tenía que estar un día en alerta roja por lluvias protegiendo a los valencianos y a las valencianas y evitando, como ya se está comenzando a demostrar, que mandar una alerta, un aviso hubiera salvado muchas vidas».

«Los daños no se podían controlar, era un desastre natural, pero la tragedia humana sí y nos faltan 227 personas, entre ellas jóvenes, niños, padres y madres, yayos y yayas, y eso es muy duro», ha lamentado.

"conciencia"

Respecto a que la votación sea secreta, ha apuntado: «Parece ser que ayer se decidió que la votación fuese secreta, no sabemos si es porque tienen vergüenza de decir públicamente el apoyo a Mazón, si es porque quieren desligarse de una persona que puede acabar delante de los tribunales y lo que pedimos es que, ya que es secreta, que tengan conciencia».

En ese sentido, Rosa María Álvarez Gil, vecina de Catarroja que perdió su padre, ha recalcado que está aquí por las 227 víctimas y ha señalado respecto a la votación secreta que «es una cosa detrás de otra». De Mazón, ha dicho, «no espera nada bueno», ni siquiera que se atreva a entrar por la puerta principal «sin en coche y por detrás».

«Dice que se reúen por las víctimas, pero no se ha reunido con nadie, tiene a todas las Fuerzas de Seguridad protegiéndole y a nosotros no nos protege nadie», ha recriminado. Así, ha señalado que el auto de la juez de Catarroja que investiga la dana, que apunta que las muertes fueron evitables, corrobora lo que están diciendo desde el primer día. «La jueza está haciendo un buen trabajo y en sus autos solo muestra la verdad», ha destacado.

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha subrayado que lo importante hoy en Les Corts no es lo que digan los diputados, sino «lo que opinan los afectados, las víctimas, los seres queridos de esas personas que ya no están con nosotros». «Hoy, sinceramente, creo que la voz la tienen ellos», ha asegurado, al tiempo que ha considerado que la situación «no puede continuar así».

Muñoz ha argumentado que el 'president' «no puede continuar, no puede seguir mintiendo, no puede seguir generando más dolor a las personas y a los familiares de esos seres queridos que han perdido». «Las imágenes hablan por sí mismas, ya no son los gritos (...), la sociedad valenciana no puede resistir esto (...), es horroroso que tengamos un president así», ha expresado.

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que apoyan la exigencia de los afectados de pedir la dimisión de Mazón porque «quien ha sido responsable de 227 muertes no puede seguir siendo president de la Generalitat, tiene que irse a su casa, no puede estar diciendo mentiras cada día y ocultando información».

«Aún no sabemos qué hizo, dónde fue, qué alcaldes llamó», ha reprochado y ha agregado: «Por respeto a toda esta gente que se está manifestando no debería estar ni un minuto más, no es digno de estar, ha ensuciado a la Presidencia de la Generalitat de fango y de sangre».

Además, ha mantenido que la votación sea secreta quiere decir que «la ultraderecha de Vox se ha acobarbado y no quieren dar la cara y para que los diputados no sepan qué hemos votado y prefieren que un incompetente esté al frente de la Generalitat». «Me daría vergüeza haber buscando esta argucia legal para no dar la cara», les ha recriminado Baldoví, que no espera sorpresas porque «Vox se ha convertido en el salvavidas de Mazón y Mazón les necesita para mantenerse en el poder».