Ayuso acusa a la izquierda de estar "enferma de sectarismo" y de "retorcer el dolor" de las víctimas en residencias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la izquierda de estar «enferma de sectarismo» y de «retorcer el dolor de las víctimas» de las residencias de mayores en la primera ola del Covid-19.

Lo ha asegurado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea ante una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en la que le ha afeado los mensajes de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, este fin de semana en sus redes sociales en las que cuestionó el testimonio de una familiar de uno de los muertos.

«Las residencias no les importaron tampoco cuando yo les he traído casos personales de víctimas que dicen que les dejen en paz y que no les metan en esa marea en la que están todos aquellos rebotados que se han quedado fuera de este partido y de este partido», ha cargado señalando las bancadas de Más Madrid y PSOE.

Al hilo, ha censurado que la izquierda no hable de los fallecidos en Navarra, La Rioja, Valencia o Castilla-La Manca, ya que allí gobernaban cuando estalló la pandemia. «No, ninguna humanidad», ha espetado, afirmando a continuación que en estas regiones «murieron muchos más mayores», pero que les da igual porque «la ideología lo puede todo cuando se está enfermo de sectarismo».

Por su parte, Bergerot ha afirmado que Ayuso no ha cesado a su jefe de Gabinete porque «entonces se tendría que ir» ella también porque «ha hecho suyos cada bulo y cada mentira» de Rodríguez.

«Pero lo grave no son las palabras. Lo grave es el desprecio hacia las víctimas por no haberse reunido ni una sola vez con los familiares. Lo grave es enviar cartas reclamando las cuotas de las residencias donde los condenaron a morir. Lo grave es estar cinco años impidiendo cualquier tipo de investigación para que se sepa la verdad. Lo más grave fueron los protocolos que decidieron quién podía salvarse y quién no», ha reprochado la jefa de la oposición.