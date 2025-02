Bernabé pide dejar trabajar "con libertad y garantía de que no se intenta manipular" al proceso judicial de la dana

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha pedido dejar que la autoridad judicial que se encarga del procedimiento de la dana trabaje «con total libertad y garantía de que no se intenta manipular», al tiempo que ha instado a los responsables políticos a «dedicarse a la reconstrucción».

Así se ha manifestado este miércoles la delegada en declaraciones a los medios de comunicación en València, al ser preguntada por la información publicada por La Vanguardia, que apunta a que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas fue alertada de la situación por varios técnicos el día de la dana, antes de la llegada del 'president', Carlos Mazón, al Cecopi.

La delegada ha rechazado valorar «sobre algo que han dicho otras personas ni de las reacciones de nadie» y ha recalcado que hay un procedimiento judicial abierto que cree que va «a dar paz a todas las víctimas y a todos los familiares de las personas fallecidas en esta terrible dana».

«Debemos dejar que la autoridad judicial pueda trabajar con total libertad y garantía de que no se intenta manipular. Yo tengo la total convicción de que de todas las personas que estamos y estuvimos en el Cecopi desde el primer día pasaremos por sede judicial y podremos dar todas las explicaciones posibles», ha subrayado.

En este sentido, ha añadido que ella ha hablado sobre «cuestiones que se pueden comprobar con hechos que son comprobables y reales», entre las que ha citado que el día 24 de octubre se activó el Plan Especial de Inundaciones y hasta el día 29, a las 17.00 horas, «no se celebró una reunión del Cecopi, no se reunieron a las agencias que trabajan en la emergencia y no se tomaron medidas de ningún tipo con respecto al trabajo de las agencias de coordinarlas», así como que a las 7.15 horas del día 29 se activó la alerta roja meteorológica «y hasta 10 horas después no se celebró el Cecopi».

«Esos son hechos que se pueden comprobar y que son reales, que no son manipulables, ni recortes de grabaciones, ni grabaciones fraudulentas, que se sacan de manera fraudulenta cuando no se pueden sacar. Son hechos constatables y yo creo que eso es a lo que nos tenemos que limitar. A lo que nos tenemos que dedicar los que tenemos una responsabilidad política es a hacer lo que está haciendo el Gobierno de España, que es dedicarse a la reconstrucción de la provincia de Valencia y a hacer que las ayudas lleguen cuanto antes», ha aseverado.

A este respecto, Bernabé ha apuntado que el Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado más de 2.000 millones de euros a personas que han perdido su vivienda, su vehículo o su negocio en la dana, por lo que se sitúa «por encima del 60 por ciento en el pago de todas las solicitudes que se han presentado». «Esa es nuestra máxima prioridad», ha recalcado.

También ha resaltado los pagos a ayuntamientos para la reconstrucción de las infraestructuras municipales, que es «imprescindible y fundamental», y que en el caso de la ciudad de València recibirá «en los próximos días» 137 millones de euros, para sufragar por parte del Gobierno el 100% de las actuaciones en las infraestructuras municipales. A ello ha sumado la inversión en el ciclo integral del agua y los 30 millones de euros destinados exclusivamente a l'Albufera de València.