Mazón insiste en pedir "respeto" al proceso judicial de la dana: "Está por encima de cualquier otra cuestión"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistido este miércoles en pedir «respeto» a la actuación de la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre y ha afirmado, en declaración a los medios que el respeto judicial «está por encima de cualquier otra cuestión; también el respeto para que el proceso se lleve de la mejor manera posible. también por respeto a las víctimas y esta es mi postura».

En esta línea, ha señalado que, una vez la Generalitat dé respuesta a los requerimientos judiciales de la instructora, hará las valoraciones oportunas. «Voy a ser muy respetuoso con el procedimiento judicial, aunque me apetecería mucho responder», ha subrayado.

Así lo ha indicado al término de la Asamblea extraordinaria de la FVMP, preguntado por los medios por la información publicada por La Vanguardia, que apunta a que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas esperó a la llegada del 'president' al Cecopi para lanzar el mensaje de alerta a la población a través del sistema Es-Alert y que previamente mantuvieron una reunión.

De acuerdo con esta publicación, Pradas esperó a mantener una reunión a solas con Mazón para mandar a las 20.11 horas la alerta a la población, cuando los municipios ya estaban inundados, y señala que dos miembros del Cecopi relatan que entre las 18.00 y las 19.00 horas de ese día la exconsellera no se atrevió a adoptar ninguna decisión pese a que cargos como el exsecretario de Emergencias Emilio Argüeso, o el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, le urgieron a esa alerta.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja requirió este lunes a la Conselleria de Emergencias para que le informara si concurrió y se integró en el Cecopi «alguna otra autoridad» distinta de las 29 personas y organismos que ya formaban parte de ese órgano el día de la dana

Mazón ha indicado: «Hay un proceso judicial en marcha con el que hay que ser muy respetuoso y desde luego la Generalitat sí que lo va a ser». En ese sentido, ha apuntado que el gobierno valenciano mantuvo ese respeto con el primer requerimiento de la jueza y ahora se hará con este segundo.

«Ya les adelanto que ningún miembro del Consell ni ningún miembro de la Generalitat valenciana va a alterar el respeto a la juez ni el respeto al proceso», ha recalcado Mazón, que ha apuntado que ese requerimiento «será contestado y a continuación trasladaremos las valoraciones oportunas». «Y lo pienso hacer», ha asegurado.

En ese sentido, cuestionado por qué no atiende las demandas de información de periodistas y ciudadanos, ha comentado: «No creo ser sospechoso de no responder o de no atender, pero la Generalitat Valenciana no le va a faltar al respeto a este proceso judicial como veo que algunos otros, en algunas declaraciones, sí que están tratando de hacer comentarios», ha criticado.

Así, ha insistido en que «quien primero merece una respuesta es la que ha realizado el procedimiento». «Yo sí que voy a respetar el procedimiento, la Generalitat sí que va a respetar el procedimiento, sí que va a respetar a la juez y las valoraciones tienen que ser una vez realizada la respuesta a la juez, aunque le aseguro que me apetecería mucho responder», ha defendido..

Grabaciones del cecopi

Asimismo repecto a las informaciones que apuntan a que en una reunión del Cecopi dijo que las sesiones de ese organismo se graban, ha señalado «siempre» han estado a disposición de estudiar realizar estas grabaciones si se solicitaban y «así lo trasladaron siempre los miembros del Cecopi». «Yo me hice eco de esa reflexión por parte del Cecopi», ha puntualizado.

Al respecto, ha recordado que el exconsellera socialista Gabriela Bravo «ya lo dijo siendo jefa del Cecopi hace unos años y ahora se ha reiterado» y en ese sentido ha insistido en que «al no ser un órgano colegiado es un órgano que no graba las sesiones».

«Alguna vez se comentó y no hay ningún problema de estudiarlo, se planteó en algún momento, pero los técnicos y los responsables del Cecopi siempre han trasladado que esas reuniones no se grababan, eso es un hecho que yo traslado», ha apuntado.