El escritor Sergi Pàmies ha reunido en el volumen 'Tres novel·les analògiques' (Quaderns Crema) sus tres únicas novelas 'La primera pedra', 'L'instint' y 'Sentimental', publicadas entre 1990 y 1995, y ha asegurado tres décadas después de su publicación: «Me he reconocido más en el escritor que en la persona».

En rueda de prensa este miércoles, ha asegurado que en la forma que están escritas las tres novelas se reconoce y que en ellas ve la vocación pero también la temeridad en un momento de gran libertad creativa como fueron los 90 así como también las «imperfecciones», que ahora ha sustituido por un mayor oficio.

Ha celebrado que Quaderns Crema haya recuperado las tres novelas cuando no están «en la agonía lenta» de la descatalogación, sino para recuperar fondo editorial y presentarla en las mejores condiciones posibles, en unas obras que no han sufrido cambios excepto pequeñas correcciones.

Pàmies ha explicado que su carrera se inicio con los cuentos, luego la novela y después vuelve al cuento, que para él ha dejado de ser «una plataforma de aprendizaje», y que para él no ha habido un canal de aprendizaje entre un género y otro.

Preguntado por la diferencia entre novela y cuento, ha afirmado que «la novela es monógama y el cuento es polígamo, promiscuo», y que él pensó con la paternidad que debería dejar de escribir pero encontró el cuento como refugio.

«Pensé que no podría escribir en 15 años, pero los cuentos cabían», ha afirmado Pàmies, quien ha explicado que cuando sus hijos crecieron intentó escribir una novela pero no fructificó y alguna de las ideas desembocaron en cuentos de sus antologías.

"si puedo escribir novela, lo haré"

Ha afirmado que no descarta uno u otro género: «Si puedo escribir novela, lo haré; los cuentos lo haré siempre. Es lo que más me gusta porque no tiene las servidumbres monógamas de la novela».

Sergi Pàmies ha dicho que sigue escribiendo como en los últimos diez años, «sin saber si será novela o cuento» y divirtiéndose, pero que tiene el deseo de escribir otra novela y ha bromeado que igual pensando en escribir una novela ha ideado un sistema para hacer libros de cuentos que le gustan.

Sobre las tres novelas que se incluyen en el volumen, ha dicho que 'La primera pedra' es muy cine de autor; la segunda 'L'instint' está influido por las películas de animación, y la tercera 'Sentimental' «es una superproducción con efectos especiales y marcianos» y donde se comienza a ver la dimensión emocional de sus libros de cuentos posteriores.

El escritor ha explicado que el volumen incluye una introducción que se ha tomado como si fuera un cuento sobre su relación con las novelas.