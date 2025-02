Los grandes espías del cine se cuelan en CaixaForum València con 'TopSecret', una exposición coorganizada por Fundación La Caixa y La Cinémathèque française que propone un viaje entre las relaciones del cine y el espionaje en un recorrido cronológico-temático que abarca todo un siglo. «Los espías están por todas partes».

Así lo ha asegurado una de las comisarias de la exposición, Alexandra Midal, en una rueda de prensa en la que también ha estado Matthieu Orléan, otro de los comisarios, y el director de CaixaForum, Álvaro Borrás.

La muestra ya ha podido ser disfrutada por más de 200.000 personas durante su paso por la red de centros de CaixaForum Madrid, Barcelona y Zaragoza, y ahora llega a València, donde finalizará su andadura.

El juego de espejos entre cine y espionaje es el punto de partida de este viaje que se realiza a través de 175 piezas de diversos formatos y 90 clips de pelícolas, desde Mata Hari hasta Carrie Mathison, pasando por James Bond y Edward Snowden. Además, la muestra recupera el papel de la mujer espía más allá del estereotipo del sexpionaje ampliamente explotado en el mundo del cine.

La muestra cuenta con cinco ámbitos distintos: 'Espionaje y cine, una historia de ténicas'; 'Clandestinas de las grandes guerras'; 'Guerras frías y gentlemen'; 'Terrores y terroristas (década de 1970 a nuestros días)', y '¿Todos espías? El ciudadano espía: perspectivas de futuro'.

Además, incluye títulos de la cinematografía española del género como 'El Lobo', de MIguel Courtois; 'Mataharis', de Icíar Bollaín; y 'Estambul 65', de Antonio Isasi-Isasmendi, así como un fragmento del documental 'Garbo, el espía', de Edmon Roch, entre otros, además de carteles españoles de filmes internacionales.

Borrás ha explicado que 'TopSecret' llega a CaixaForum no solo para educar miradas hacia el cine, sino para hacer retrospectiva, análisis y conexión con temas de actualidad que interesan a todos. «Se trata de un juego de semejanzas entre el cine y el espía, que podrían parecer conceptos alejados pero son un binomio perfectamente armonizado, que se nutre mutuamente y tiene una permeabilidad recíproca», ha dicho.

Y a este respecto, ha preguntado: «¿Acaso el cineasta y el espía no hacen lo mismo?; ¿No falsifican la realidad?; ¿Actores y espías no interpretan?; ¿Acaso no hay espias que lo han sido en ficción y en la realidad?».

Borrás ha afirmado: «Todos podemos ser espías pero también podemos ser espiados, y quizá lo seamos a través de nuestros móviles continuamente», al tiempo que ha agregado que la exposición intenta ser «muy participativa», «una experiencia activa y no contemplativa», ha matizado.

"la realidad" de los espías

Por su parte, Alexandra Midal, que ha destacado el trabajo del equipo técnico en la exposición, ha explicado que con esta muestra, adaptada al espacio de CaixaForum, pretenden exponer la realidad de los espías en el mundo del cine.

«En la vida siempre estamos haciendo un papel y vemos la cercanía entre ambas profesiones, la del espía y la del actor o actriz. Es algo que va más allá de cuestiones del cine», ha dicho, para añadir que la exposición es cronológica y temática, «con puntos de anclado en algunos hechos, personalidades del espionaje y puntos geográficos», ha añadido.

Ha indicado que «hay muchos tipos de espías y el espionaje y el cine es algo que no incluye solo la Guerra Fría. Tenemos que ver que el retrato del espía se transforma a lo largo de la historia y por eso hemos querido colocar en el centro de la técnica de la exposición a los individuos», ha señalado.

«Los espías están aquí y prestan sus servicios a los estados, eso es una evidencia. Y los que nos vigilan están ahí y hay que desconfiar de todo. Quizá entre vosotros hay espías y no lo sabéis. Los espías están por todas partes», ha afirmado entre risas.

El comisario Matthieu Orléan ha indicado, por su parte, que el espionaje forma parte de las temáticas centrales de la historia del cine. En la exposición han querido incluir imágenes en movimiento y otras formas como series de televisión a partir de los años 90, cine de animación, propaganda, documentales y cines de artistas. «Hemos creado algo coherente y lo más exhaustivo posible», ha remarcado.

En esta línea, ha indicado que la exposición presenta un tema con dos partes «evidentes»: por un lado, el cine muy político, comprometido, que reflexiona sobre problemas geográficos o sociales, que hace preguntas a la sociedad o habla de secretos de Estado; y, por otro, de diversión, ocio, del cine que a veces parece algo superficial y luego no lo es, ha dicho.