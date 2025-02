Un manifiesto pide educación de calidad en Catalunya ante la "caída alarmante del nivel académico"

Un manifiesto del Front Comú per una Educació de Qualitat, una coalición de docentes, familias y personas de la sociedad civil de Catalunya, ha exigido políticas públicas que permitan una educación de calidad para todos los alumnos ante la «caída alarmante del nivel académico».

En el manifiesto, consultado este martes por Europa Press, piden fiar «altos estándares académicos y éticos» en toda la red pública de educación y un currículo estructurado en materias y basado en la transmisión de conocimientos, que especifique qué conocimientos se deben adquirir en cada curso y los criterios de evaluación.

Lo han impulsado la Associació de Catedràtrics d'Ensenyaments Secundaris, el Col·lectiu Pere Quart, la Fundació Episteme, los impulsores del Manifest per a la Millora de l'Ensenyament Secundari, el Observatori Crític de la Realitat Educativa, la Plataforma No al nou currículum, la Plataforma per l'Educació de Qualitat, el Seminari Ítaca d'Educació Crítica y Aspepc.Sps.

Creen que el empeoramiento de los resultados y en los índices de bienestar personal y social del alumnado se ha hecho cada vez más acusado a medida que las administraciones estatal y autonómica han introducido «innovaciones pseudocientíficas que menosprecian el conocimiento, el esfuerzo y el sentido de la responsabilidad».

Peticiones

«Pese a las buenas intenciones que las políticas educativas actuales afirman perseguir, lo cierto es que buena parte de los hijos e hijas, principalmente, de la clase trabajadora corren el riesgo de terminar la escolarización siendo personas inmaduras, profesionales poco competentes y ciudadanos acríticos e indefensos», añaden.

Piden exigir la superación de todas las materias para graduarse y restablecer las recuperaciones de septiembre en la ESO, ya que creen que la rebaja de los estándares «perjudica la autopercepción del alumnado, lo hace dependiente de apoyos que no tienen continuidad en la adultez y limita sus expectativas de futuro».

Otras reivindicaciones pasan por proporcionar refuerzos adecuados para los alumnos con dificultades de aprendizaje; reconocer al docente «como autoridad pública»; garantizar el derecho a la libertad de cátedra y proteger al profesorado de coacciones; y controlar la calidad de la enseñanza mediante pruebas externas independientes.