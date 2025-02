Moreno pide defender la UE como "gran espacio de libertad" frente a la "incertidumbre" actual y los "populismos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha apelado este martes a «defender más que nunca» la Unión Europea (UE) como «gran espacio de libertad único y singular en el mundo», en un contexto como el actual marcado por la «incertidumbre» y los «populismos».

Así lo ha venido a trasladar el presidente andaluz durante su intervención en el acto de apertura del XIII Congreso Ordinario de UGT Andalucía que se ha celebrado en Granada, la víspera además del viaje que esta semana va a llevar a cabo Juanma Moreno a Bruselas, donde va a ser elegido presidente del Comité Europeo de las Regiones.

En «estos tiempos complejos, difíciles, que vivimos», el presidente andaluz ha querido así reclamar una defensa de la Unión Europea como un «gran espacio de libertad único y singular en el mundo», y ello frente a las «presiones y tentaciones» que van a llegar tanto, por un lado, «por el este de Europa» como, por otro lado, «por el oeste, hacia el Atlántico, hacia América», según ha advertido el presidente de la Junta, que al respecto ha lamentado que existe actualmente «una nueva incertidumbre» en «cada esquina».

Moreno ha reivindicado así la Unión Europa como «un espacio cuya clave es la democracia, la libertad», y que concentra «grandes avances sociales en materia de educación, de sanidad y de protección de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables».

«Eso debemos protegerlo, porque ese espacio no se encuentra en otras latitudes», ha argumentado el presidente de la Junta, que en ese sentido ha señalado que «uno puede viajar mentalmente hacia el sur o hacia el norte, hacia el oeste y hacia el este, y no encontrará los servicios públicos que, entre todos, hemos ido construyendo» en la UE, y ha avisado de que todo ello «puede ser amenazado».

"las democracias no están de moda"

Además, el presidente andaluz ha avisado de que «las democracias no están de moda», tal como fueron configuradas con «tanto esfuerzo» por parte «especialmente» de «generaciones anteriores» a la suya, y en esa línea ha advertido de que «todo ese esfuerzo que se ha hecho por recuperar las libertades, ahora estamos viendo que se pueden limitar».

Moreno ha citado en ese punto a modo de ejemplo para justificar su mensaje el caso de «un país que tiene más años de democracia» que España como Corea del Sur, donde recientemente hubo «un intento de golpe de Estado», según ha subrayado.

«Hemos visto cómo los populismos atenazan las libertades, y frente a todo eso tenemos un espacio europeo que tenemos que reclamar, que identificar y que defender en el conjunto de España y de Andalucía», ha añadido el presidente de la Junta, que ha apostillado que, en ese contexto, los sindicatos también juegan «un papel destacado y decisivo».

Así que, «frente a las incertidumbres, unidad social en la defensa de los valores básicos que tenemos como sociedad, y frente a las incertidumbres, diálogo», porque «se avanza mucho más y mucho más rápido cuando se dialoga», ha continuado razonando Juanma Moreno, que en ese punto ha reivindicado también el respeto como algo «fundamental», dirigido hacia quien «no piensa, no siente, no viste o no vota como yo», o al que es «de manera distinta» a como es uno, ha abundado el presidente de la Junta para concluir con un llamamiento al respeto «para poder construir una sociedad mucho más inclusiva y, por tanto, mucho más positiva».