Aragoneses anuncia su disolución, a la espera del congreso del PAR, y Allué ve improbable unir al aragonesismo de centro

La líder de la formación Aragoneses, Elena Allué, ha anunciado este martes la disolución de esta formación política, tras la resolución judicial que obliga a celebrar un nuevo congreso del Partido Aragonés, del que es escisión. Allué ve improbable la reunificación a medio plazo del aragonesismo de centro.

En declaraciones a Europa Press, Allué, actualmente diputada independiente del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, ha indicado que «ha habido un mandato judicial que dice que se vuelva a la Ejecutiva anterior al congreso del pucherazo --2021--» y que Aragoneses se disuelve «para que no haya doble militancia y cada miembro pueda tomar su decisión libremente».

«Yo ya he tomado mi decisión individual, pero no quiero influir en la decisión del resto» de los miembros de Aragoneses, ha continuado Allué, aseverando que la resolución judicial «es clarísima, dice que ha habido pucherazo en el congreso en el que yo tendría haber ganado, que ha hecho que hubiera escisiones del PAR», añadiendo que «se han hecho varios intentos de llegar a acuerdos, pero las personas que practicaron esas irregularidades son las que se quieren poner a la cabeza de la manifestación y no quieren dialogar».

«Es una pena, nos han dejado huérfanos ideológicamente», ha zanjado, para concluir afirmando que «nadie puede obligar a volver a un partido, cada uno con su conciencia tendrá que decidir si quiere volver al PAR», ha concluido.