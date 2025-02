CEOE cree que los aranceles de Trump afectarán de manera "indirecta" a Aragón aunque la alimentación "tiene más riesgo"

El presidente de la Comisión Internacional de CEOE Aragón, Daniel Álvarez, ha afirmado este martes que la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afectará de manera «indirecta» a las empresas aragonesas, aunque el sector de la alimentación «tiene más riesgo».

En un receso de una reunión de la Comisión Internacional, Álvarez ha señalado que «las exportaciones aragonesas a Estados Unidos son el 1% del total, es la décimo quinta economía a la que Aragón exporta», con lo cual el impacto directo no será «relevante», pero al estar más vinculados los «socios fundamentales», como Alemania, Francia e Italia, y también por «la atonía» de la economía europea, «podrá afectar de manera indirecta».

Álvarez ha apostado por «esperar a ver qué pasa realmente» y no hacer «una política preventiva», observando que el presidente de Estados Unidos también ha anunciado aranceles para México y Canadá, pero «ahora mismo no hay prácticamente nada» y Trump ha establecido «otro tipo de contraprestaciones que no han sido económicas».

En el caso de la UE, «los americanos querrán intentar sacar ventaja y habrá que ver cómo nos defendemos», ha continuado el directivo de CEOE, indicando que «siempre es más difícil poner de acuerdo a 27 países que ponerse de acuerdo consigo mismo y eso nos va a ralentizar», añadiendo que Estados Unidos aporta más de la mitad del presupuesto de la OTAN.

Daniel Álvarez ha hecho notar que «uno de los mayores retos de Estados Unidos es la inflación, que Trump dijo que iba a arreglar y que de momento está subiendo, y cualquier medida --arancelaria-- acabaría en más inflación», recalcando que «el proteccionismo acaba en una falta de competitividad y mayores precios, con lo cual va a haber un reajuste y las cosas que sean razonables se ajustarán por sí solas».

Ha realzado que Trump «tiene un respaldo que no solo va en los que le votaron, sino un poquito más allá, con ese sentimiento americano de defender lo suyo: Ellos creen que tienen que defender sus intereses y nosotros tendremos que defender los nuestros y algunos pueden ser instalarnos allí, en vez de exportar, y hacer inversiones, como las empresas americanas también las hacen en Europa».

Un agregado comercial que trabaja en Florida, ha continuado Daniel Álvarez, ha expresado que los aranceles se establecerán de forma individual para crear «confusión» y que España no será el país europeo más perjudicado.

El sector del vino sufre «un declive» en el ámbito nacional y europeo «por los temas de salud y porque a los jóvenes les cuesta más entrar a una cultura que era más de la gente un poco más adulta», a lo que se suma la competitividad en las exportaciones y el aumento de la oferta, ha comentado el directivo de CEOE, quien ha dudado de que se establezcan aranceles para el vino español.

Nuevos mercados

Por otro lado, el director gerente de Aragón Exterior, Javier Camo, ha dicho que las empresas exportadoras aragonesas están «vigilantes» y «buscando la apertura de nuevos mercados», apuntando que Estados Unidos no es uno de los principales, sino otros, como el alemán.

«Las empresas aragonesas están buscando continuamente nuevos mercados y así se ha visto el crecimiento en países de Europa del Este, países asiáticos o de la costa oeste de Latinoamérica», ha manifestado Camo.

AREX ofrece herramientas a las exportadoras y tiene consultores en más de cien mercados y ahora está observando la política comercial internacional para explorar, por ejemplo, el continente africano, donde se han incrementado las exportaciones de productos aragoneses.

El «plan de choque» para AREX es buscar mercados alternativos, pero «es momento de tener precaución y estar expectantes», ha considerado Javier Camo.

AREX quiere poner en marcha una herramienta que combine la inteligencia de mercados con la IA para utilizar modelos predictivos, analizando las variables logística, sanitaria, de aranceles y conflictos bélicos y socio-económicos.

«El objetivo es seguir manteniendo una productividad que connote un aumento de la competitividad». Otra iniciativa es «poner el foco en la captación de talento y la atracción de mano de obra, tan necesaria para nuestras empresas, sobre todo las que tienen un incremento productivo».

«Aragón se está comportando de una manera muy adecuada a nivel de exportaciones», ha enfatizado Camo. «Nuestra industria es potente, el foco hay que seguir poniéndolo en aquellos que ya lo hacen muy bien y, sobre todo, en aquellos que quieren crecer y que necesitan un empujón, y ahí va a estar Aragón Exterior para que puedan arrancar a exportar y a mejorar su productividad».

«Vamos a ver cómo se desarrollan las políticas europeas de automoción, sobre todo con la electrificación, y vamos a seguir la toma de decisiones de los grandes fabricantes a nivel mundial», ha avanzado el director de AREX, quien ha recordado que se ha anunciado la puesta en marcha de la gigafactoría de baterías en Figueruelas (Zaragoza) que empezará a producir a finales de 2026 «y esto genera prosperidad económica para el territorio».