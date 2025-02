Bernabé subraya que la "realidad" es que el ES-Alert se envió después de que Mazón llegara al Cecopi

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha subrayado que la «realidad» es que el mensaje de alerta ES-Alert se envió a la población el pasado 29 de octubre, día de la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia, a las 20.11 horas después de que llegara el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

«Son realidades, son hechos que pasaron y todo lo demás se podrá decir en sede judicial, que es donde corresponde y donde le corresponde a todas las personas que de una manera u otra participamos del Cecopi, y todos iremos y lo haremos. Ahí no se puede recortar, no se puede manipular y no se puede hacer una reescritura de algo que es una realidad», ha manifestado a los periodistas tras visitar la nueva comisaría de Policía Nacional del distrito centro de València.

Bernabé ha contestado así a la pregunta de si se incorporó alguna otra autoridad al Cecopi, además de la exconsellera de Interior Salomé Pradas, antes de que se enviara la alerta. Es una información que solicitó este lunes a la Generalitat la jueza de Catarroja que investiga la dana, después de que la administración autonómica trasladara a la magistrada que el Cecopi se constituyó a las 17.00 horas del 29 de octubre y que la dirección del plan de inundaciones la ejercía Pradas «dentro de un comité de dirección formado por la consellera y la delegada del Gobierno».

«Aquí hay un partido que sostiene al gobierno de la Generalitat que ha decidido reescribir la historia de lo que pasó el 29 de octubre, y lo ha intentado por todas las vías posibles. Con estupefacción, todos los españoles hemos escuchado cómo han hecho todo tipo de artimañas, entre enviar audios a los medios de comunicación recortados, fraudulentos y extraídos de una manera que nunca debieron hacer», ha reprochado al PP.

Por contra, ha defendido que «hay que respetar el procedimiento judicial» y ha garantizado que ella, «desde luego», no se va a «salir de ahí» mientras «ellos están en otras cosas». «Yo, como delegada del Gobierno y el Gobierno de España no nos vamos a salir de ahí; vamos a atender todos los requerimientos que nos haga la jueza, con todo el respeto que merece el procedimiento judicial», ha insistido.

Pero Bernabé ha señalado que ella solo puede relatar los «hechos y realidades que se vivieron»: «El 24 de octubre se activó el plan especial de inundaciones y no se celebró un Cecopi hasta el día 29 a las cinco de la tarde. El día 29, a las siete y cuarto de la mañana se activó una alerta roja de la Aemet y no se celebró un Cecopi hasta diez horas después. Y efectivamente, yo cuando vi al 'president' de la Generalitat es cuando se mandó el ES-Alert».

Respecto a la apreciación de la jueza de que los daños materiales «no se podían evitar», pero sí las 227 muertes, ha reiterado su respeto «absoluto» al proceso judicial y al trabajo de la instructora, sin querer «hacer ningún tipo de valoración con respecto porque es lo que merecen los valencianos, las víctimas y sus familiares: que respetemos y, los que tenemos una responsabilidad pública, nos centremos en la reconstrucción».

"reescribir la historia para salvar al soldado mazón"

«Yo es en lo que voy a estar, y lo digo sinceramente. Esta es la situación que estamos viviendo: hay un gobierno que se dedica a la reconstrucción y a dar a los ciudadanos una respuesta lo más ágil posible y hay otros que están pues intentando reescribir la historia para salvar al soldado Mazón. Esto ya lo hemos vivido también en otras terribles ocasiones», ha abundado.

Por otro lado, cuestionada por el requerimiento que ha realizado de nuevo la magistrada a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para que aporte la información requerida sobre los caudales del barranco del Poyo --el Ministerio para la Transición Ecológica aseguró que estos datos se los remitió el jueves pasado--, Bernabé ha asegurado que «todo lo que requiera la jueza a cualquier organismo del Gobierno se enviará».

En cuanto a la petición del PP de que comparezca en la comisión de investigación sobre la dana en el Senado, donde los 'populares' tienen la mayoría absoluta, ha afirmado que «por supuesto» que acudirá, aunque le «sorprende» que entre los comparecientes solicitados por los de Feijóo haya «ciertas ausencias».

«No sé si es que no han leído el plan de inundaciones y la propia ley de la Comunitat Valenciana donde dice quiénes son los responsables y quiénes están al frente de la emergencia. No sé si desconocen el plan, si no se lo han leído, si no lo tenían a mano o si no han podido descargar de internet el plan que está a disposición de todos los españoles».

Y ha rematado: «O si es que el Partido Popular sabe perfectamente y ya ha decidido quién es el único y máximo responsable, que es Carlos Mazón que es el único al que ha llamado» a comparecer en el Senado.