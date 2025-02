El exconseller de Interior de la Generalitat Quim Forn, responsable de la Conselleria durante los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona), ha afirmado este martes que cree que hubo «muchas más» que dos o tres reuniones entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el ideólogo del atentado, el imán de Ripoll (Girona).

«El punto más oscuro para mí, de una forma muy clara, es la vinculación entre el imán y el CNI. Se habla de dos o tres reuniones, yo creo que ha habido muchas más, y yo creo que debería aclararse. No solo por un tema político, por un tema de conocimiento de la verdad y por respeto a las víctimas», ha dicho en una entrevista de 'Ser Catalunya' recogida por Europa Press.

El CNI explicó que descartaron al imán como confidente, justificación que Forn ha dicho que no le satisface porque cree que se podría haber producido una negligencia: «Yo nunca he hablado de voluntad política, pero una negligencia ya me parecería muy grave».

Comisión de investigación

Ha afirmado que hay suficientes motivos para haber investigado esta relación mucho antes, que si se ha podido hacer una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados es por una cuestión de aritmética parlamentaria: «Si se ha podido realizar esta comisión en el Congreso de Diputados es por una cuestión aritmética, porque necesitaban los votos de Junts».

También ha pedido que se desclasifiquen todos los documentos en relación con el atentado: «¿Quién nos dice que no tienen más información? ¿Quién nos asegura que no hay más documentos que desclasificar? Esto no lo sabemos, solo lo sabe el CNI».

Sobre las palabras de Mohamed Houli Chemlal, condenado por los ataques terroristas, en el Congreso, ha dicho que por ahora «no de la ninguna credibilidad», pero que cuando se desclasifiquen más documentos ya se verá si la tiene o no y si se han de asumir responsabilidades políticas o no, en sus palabras.

Aliança catalana

Sobre si cree que Junts debe mantener el cordón sanitario a Aliança Catalana (AC), ha dicho que en el caso del Ayuntamiento de Ripoll el partido ya ha tomado una decisión en el sentido de acordar con el resto de partidos la moción de censura, pero ha pedido hacer una reflexión sobre cuáles son las mejores medidas para frenar a la extrema derecha.

«Debemos ir al combate más ideológico, al combate de contraponer modelos. Decir que no quiero saber nada, no quiero escucharles... Lo que creo es que debemos escucharles y que nos expliquen las alternativas que tienen. Cuando oigo hablar a la señora Orriols, ¿cómo lo hará todo esto? Más allá de estos discursos que son absolutamente impresentables y que no aportan ninguna solución, ¿cómo va a resolver todos estos problemas que tiene el país?», ha afirmado.

Junts en barcelona

Sobre la sucesión del exalcalde de Barcelona Xavier Trias al frente del grupo municipal de Junts, ha dicho que le gustaría que fuera candidato en 2027 «la persona que tenga más posibilidades de ganar», aunque ha dicho que no quiere interferir en la decisión y ha descartado dar un paso adelante y serlo él si se lo pide el partido.

También ha dicho que, en su opinión, sería bueno que fuera alguien que ya forme parte del grupo municipal: «Hay diferentes personas del grupo municipal que están bien posicionadas, y yo creo que, no sé si por la vía de las primarias o cómo se acabará decidiendo, creo que será por la vía de las primarias, acabaremos viendo cómo lo resuelven».