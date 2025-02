El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este martes «la próxima contratación, en el mes de abril, de los primeros 20 proyectos de Inteligencia Artificial aplicada a la administración pública, de modo que más de 350.000 trámites administrativos vean reducidos sus plazos» cada año.

Así lo ha explicado en el foro 'El milagro económico de Aragón', organizado por El Periódico de Aragón y su grupo editor, Prensa Ibérica. «Venimos hablando de que el año 2025 iba a ser el año de la tecnología en Aragón, y en el Gobierno de Aragón ya estamos trabajando sobre esa idea. Para ello, hemos pedido a distintos departamentos cuatro indicadores de diferentes procesos administrativos: el número de funcionarios que emplean, su impacto económico en las cuentas públicas, el número de expedientes que generan y la lista de espera», ha señalado.

Los 20 primeros proyectos de Inteligencia Artificial aplicada a los procedimientos administrativos del Gobierno de Aragón supondrán una inversión de 2,1 millones de euros. Los proyectos, agrupados en cinco lotes, van a estar adjudicados en abril de este año y se van a desarrollar a lo largo de 2025.

En total, ha agregado el presidente, «400 empleados públicos van a ver cómo su trabajo se facilita de una forma extraordinaria». «Y es que la revolución económica y tecnológica que está viviendo Aragón queremos que tenga que ver no solo con las inversiones, sino que también facilite el trabajo de las administraciones. La IA va a transformar nuestras vidas como no somos capaces de imaginarlo, y Aragón va a ser una de las comunidades autónomas en que la implantación de la IA se hará de forma masiva para mejorar nuestra calidad de vida», ha asegurado.

"seguirán viniendo inversiones"

Tal y como ha recordado el presidente, «Aragón es hoy, tras captar 40.000 millones de euros, la comunidad autónoma que atrae el mayor número de inversiones de toda España y, posiblemente, dentro de toda la Unión europea. Pero no nos conformamos. Vamos a seguir trabajando y van a seguir viniendo inversiones. Y queremos que extiendan sus beneficios a todo el territorio, que el ecosistema alrededor de los centros de datos o la energía permita crear empleo».

Asimismo, ha subrayado que, dentro de las muchas fortalezas que tiene Aragón, «está la capacidad de generar energía renovable, ya que el proceso de electrificación de la industria hace que muchas empresas miren a Aragón para invertir y desarrollarse».

Ha continuado diciendo que esto «en gran parte explica, no es la única razón, pero es una razón muy importante, las principales inversiones que anunciamos durante 2024. Explica la gigafactoría de Stellantis y también los centros de datos que están viniendo y que confío en que no serán los últimos y que no serán las últimas inversiones».

Para aprovechar la llegada de inversiones tecnológicas, Azcón ha puesto el foco en la creación del Distrito Aragonés de Tecnología (DAT) y en la construcción del DAT Alierta: «La consejería de Economía ha querido aunar 155.000 metros cuadrados de uso terciario con los usos universitarios del Campus Río Ebro. Va a ser la base del gran cambio tecnológico».