Las Cortes de Aragón han solicitado este lunes al Gobierno autonómico que implemente medidas de protección para el sector de apicultura, al aprobar una proposición no de ley del grupo parlamentario de VOX con una enmienda del PSOE, en la Comisión de Agricultura.

El portavoz adjunto de VOX, Santiago Morón, ha puesto de manifiesto que en Aragón «el sector de la apicultura contribuye a afianzar el desarrollo rural y fijar población para luchar contra la despoblación», confirmando que en la comunidad autónoma «hay censadas 1.219 explotaciones apícolas con un total de 104.082 colmenas».

En este sentido, Morón ha solicitado que se realicen «campañas para la promoción de los productos autóctonos de Aragón como la miel y la simplificación de la burocracia para desarrollar proyectos e iniciativas públicas y privadas orientadas a la reactivación de la agricultura».

Ha intervenido en representación del PP el parlamentario José María Giménez, quien ha señalado que «el fraude del etiquetado preocupa al tejido productivo, el cual genera una seña de identidad y vertebra territorio».

En la misma línea, ha insistido en que desde el Departamento de Agricultura «se está haciendo un gran trabajo de promoción respecto a la venta de nuestros productos y de las diferentes instituciones por coordinarse entre administraciones para buscar soluciones».

Desde la bancada socialista, Marcel Iglesias ha manifestado que «esta es una demanda del sector, cuyo problema es el fraude que están denunciando los apicultores de mieles que pueden no serlo o que se mezclan con siropes y jarabes».

Iglesias ha trasladado que «el trabajo de la UE, respecto a esta cuestión y a la del fraude en el etiquetado, es lamentablemente lento, apuntando su resolución al año 2027».

Simplificar la burocracia

Por su parte, José Luis Soro (CHA) ha planteado que «se acabe con el fraude, el reforzamiento de ciertas amenazas, la simplificación de la burocracia y que esta iniciativa responde a las necesidades del sector».

Pilar Buj (Aragón-Teruel Existe) ha reflexionado sobre «cómo han afectado las condiciones meteorológicas a las abejas para realizar su función polinizadora» y ha instado a «cuidar y apoyar la apicultura en todos los ámbitos, desde la producción hasta la elección del consumidor basada en la información y la identificación real de la miel».

Para finalizar, Alberto Izquierdo (PAR) ha explicado que «la Comisión Europea tiene unas responsabilidades y competencias que no puede evitar». Izquierdo ha señalado que «durante once meses parece que esto no les preocupó antes y no se hizo nada con este tema, salvo la inclusión de las ganaderías más pequeñas en algunas ayudas que quedaron fuera».