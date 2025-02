Andalucía superó los 40.000 millones exportados en 2024 con un aumento del 4,2%, cuatro puntos más que la media nacional

Andalucía alcanzó en 2024 exportaciones por 40.173 millones, con un crecimiento del 4,2% sobre el año anterior y hasta cuatro puntos por encima de la media de España (384.465 millones), cuyas ventas registraron una subida del 0,2%. Con estos resultados, Andalucía se sitúa como la segunda comunidad que más aportó al crecimiento del país y la única que creció de las cuatro grandes exportadoras, que en conjunto suman tres de cada cinco euros vendidos al exterior: Cataluña (-0,5%), Madrid (-5,4%), Andalucía (+4,2%) y Valencia (-2,7%).

Estos resultados suponen el segundo mejor registro exportador de la historia para Andalucía tras los de 2022 (42.680 millones); pero, a la diferencia de dicho año, se producen en un contexto de estancamiento o bajada del resto de los principales protagonistas del exterior español y de bajada del precio mundial de las materias primas energéticas, según lo expuesto por la Junta en una nota.

Junto al crecimiento del 4,2% de las exportaciones, las importaciones andaluzas se situaron en 41.315 millones, manteniéndose estables respecto de 2023. Esto sitúa la balanza comercial de Andalucía con el exterior muy cerca del equilibrio, al arrojar una tasa de cobertura del 97,2%. Son casi siete puntos por encima de la media nacional, que fue del 90,5%.

Estos resultados son «más positivos» si se excluyen las materias energéticas, cuyo precio ha bajado en el mercado, afectando tanto a las compras como a las ventas de Andalucía, algunos de cuyos puertos son las principales puertas de entrada de buena parte de los productos energéticos.

Siendo así, las exportaciones no energéticas andaluzas alcanzan los 33.661 millones, un 5,7% más que en 2023, y las importaciones, los 24.418 millones, un 1,4% más interanual, lo que sitúa la balanza comercial no energética de Andalucía con el exterior con un superávit de 9.243 millones. Resultados también diferenciales de la media de España, que registra un déficit comercial no energético de 9.833 millones y una tasa de cobertura 40,6 puntos por debajo de la andaluza (97,3%), con unas exportaciones no energéticas que crecen un 0,9%.

El carácter del sector exterior andaluz se basa en la diversificación de productos, pero también en la de destinos, con crecimiento en siete de los diez primeros mercados, y con dos no europeos entre los tres que más suben, China (+16,2%) y Marruecos (+12,5%). Igualmente, la diversificación se aprecia en el origen de las ventas, con crecimientos en seis de las ocho provincias andaluzas, y el liderazgo de Sevilla, que es la que más crece y exporta (+22,2%) y la que más aporta al crecimiento de las exportaciones de toda España (+0,5%).

El aceite de oliva es el producto más exportado de Andalucía, alcanzando en 2024 un récord de 4.570 millones, el 11,4% del total de las exportaciones. Forma parte del capítulo de grasas y aceites animales o vegetales (segundo en ventas), que en conjunto alcanza 5.239 millones (13,5% del total) y una subida del 37%.

Andalucía presenta crecimientos en ocho de los diez primeros capítulos exportadores, tanto agroalimentarios como industriales. Entre estos últimos, el mayor crecimiento le corresponde al aeroespacial, con un 35% más de ventas que en 2023, hasta alcanzar los 2.703 millones, situándose como quinto capítulo en ventas. El segundo mayor crecimiento de la agroindustria andaluza lo protagoniza el capítulo de preparaciones de hortalizas y frutas, con un 21,6% más que en 2023, para alcanzar los 887 millones. Igualmente, incrementan sus ventas las frutas, con 2.938 millones en exportaciones y un aumento del 8,7%, e incluso las hortalizas, con 4.217 millones (10,9% del total), que se recuperan del mal inicio del año.

En el ámbito industrial hay otras subidas, como el de máquinas y aparatos mecánicos, con un 4% más, hasta los 848 millones, que le permite entrar el Top10; o la del cobre y sus manufacturas, con 1.920 millones y un alza del 12,9%; y la de los minerales metalíferos, escorias y cenizas, que sube un 13,2%, hasta los 1.349 millones (3,5%). Pese a la bajada de precios, los combustibles y aceites minerales componen el primer capítulo en ventas, con 5.888 millones, aunque registran una bajada del 4,6% por dicha coyuntura internacional.

Los productos andaluces ya llegan a 206 destinos. Pese al protagonismo de los mercados europeos, los mayores crecimientos se han dado en otros continentes, con Oceanía como el que más sube, un 50,9%; África, con un 5,5%, Asia, con un 4,5%, Europa, con un 5% y América, único continente con una leve bajada, del 0,3%, debida al precio de las materias primas energéticas.

Por países, dos destinos no europeos se sitúan entre los tres que más crecen: China, con un 16,2%, para llegar a 1.317 millones y situarse como noveno mercado; y Marruecos, séptimo mercado, con un crecimiento del 12,5%, para llegar a los 1.986 millones (4,9% del total). Aun así, Bélgica es el país en el que más suben las ventas de Andalucía, un 37,7%, hasta los 1.254 millones de euros (3,1%), lo que le permite entrar y cerrar el Top10 de destinos.

Los primeros mercados de Andalucía continúan siendo los países de la Unión Europea. Alemania es el primer destino, con un crecimiento del 8,1% y una factura de 4.624 millones (11,5% del total). Le siguen Francia, con 4.150 millones (10,3%) y una subida del 0,6%; Italia, con un 10,4% más, para llegar a los 3.722 millones (9,3%); y Portugal (4º), con 3.564 millones (8,9%) y una leve bajada del 0,7%.

Estados Unidos se consolida como el principal destino no europeo y quinto mundial para las exportaciones andaluzas, con ventas por valor de 3.138 millones (7,8% del total) y una bajada del 2,8% debido al descenso del capítulo de combustibles, que ha bajado un 40% en su factura a este país. En sexto lugar se encuentra Reino Unido, y la siguen Marruecos y Países Bajos (8º). En novena y décima posición se encuentran los dos mercados que más crecen, China y Bélgica.

El buen comportamiento del sector exterior es compartido por buena parte de Andalucía, con seis provincias con crecimiento sobre 2023, cuatro con récord exportador cinco con superávit de la balanza comercial con el exterior. Sevilla es la provincia que más crece de Andalucía, un 22,2% y la que más aporta al crecimiento de las exportaciones de toda España (0,5%), gracias a unas ventas récord por valor de 9.977 millones de euros, lo que representa uno de cada cuatro euros que vende Andalucía (24,8%) y el 2,6% del total de España.

El segundo mayor crecimiento provincial le corresponde a Granada (7º) con un 14,8% más interanual, que alcanza unas ventas récord de 1.752 millones (4,4%) y presenta una balanza comercial con el exterior a su favor de 45 millones de euros (103% de tasa de cobertura). El segundo y tercer puesto exportador de Andalucía lo ocupan, respectivamente, Cádiz (18,5% del total) y Huelva (18,2% del total), aunque ambas están muy mediatizadas por la bajada del precio mundial de las materias primas energéticas. Así, la provincia gaditana registra unas ventas de 7.416 millones de euros con una bajada del 10,3%; y la onubense suma 7.313 millones, con una disminución del 2%.

La provincia de Almería ha conseguido cerrar 2024 con un crecimiento de sus ventas del 0,4%. De esta forma, se sitúa en cuarta posición en el ranking exportador andaluz, con 5.685 millones (14,2% del total). Además, registra el segundo mayor superávit comercial de Andalucía, con 1.515 millones de euros en 2024, respaldado por la tercera mejor tasa de cobertura, que alcanza el 136%.

Córdoba consiguió alcanzar un récord exportador de 3.349 millones (8,3% del total) y un crecimiento del 14,4%, el tercero mayor de Andalucía. También Málaga alcanza un récord, con 3.272 millones (8,1% del total) y un crecimiento del 1,6%. Por su parte, Jaén registró un crecimiento del 8,1%, hasta los 1.409 millones (3,5% del total), principalmente por el aceite de oliva.