Un total de 10 marcas de la Comunitat participan en la exposición 'Balenciaga. Shoes from Spain Tribute' en Milán

El calzado de la Comunitat Valenciana estará presente en el proyecto 'Balenciaga. Shoes from Spain Tribute', que está organizado por la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE). En concreto, diez marcas de la Comunitat Valenciana «mostrarán los zapatos que han diseñado y fabricado especialmente para acompañar a las piezas de Cristóbal Balenciaga».

La muestra abrirá sus puertas desde el 21 de febrero al 2 de marzo en el Palazzo Morando de Milán (Italia). Se trata de la primera exposición monográfica que se realiza de Balenciaga en Italia, según ha detallado FICE en un comunicado.

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha apoyado el desarrollo de esta exposición de moda que «permitirá promocionar las marcas de calzado valenciano a nivel internacional, en un mercado estratégico para el sector del calzado, como es Italia».

Las marcas de calzado de la Comunitat que participan en el proyecto son Chie Mihara, Creaciones SW, Hispanitas, Magrit, Martinelli, Pedro García, Pedro Miralles, Pikolinos, Ras y Zinda.

El secretario general de FICE, Salvador Gómez, ha incidido en que mediante este proyecto «se quiere dar visibilidad al talento de la industria del calzado español y mostrar la extraordinaria calidad, el carácter artesanal y la innovación que tiene el calzado que hacemos en España, valores que se encuentran igualmente en las obras atemporales de Balenciaga». Gómez ha añadido que esta exposición «sirve, además, para promocionar y prestigiar nuestras marcas en el exterior».

Por su parte, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha destacado el apoyo del Consell a una iniciativa que «sirve para potenciar la promoción internacional del calzado español en general y el de la Comunitat en particular», en una iniciativa que supone «una demostración del alto valor añadido y la apuesta por la calidad de nuestras marcas para posicionarse en el extranjero».

El proyecto 'Balenciaga. Shoes from Spain Tribute' nace como un homenaje del calzado español a la obra y figura del maestro de alta costura Cristóbal Balenciaga. La exposición está compuesta por 25 piezas originales del diseñador, procedentes de distintos museos y colecciones privadas de España. Serán presentadas como un 'total look' que «demuestra la atemporalidad de sus diseños junto a los zapatos contemporáneos», que han sido diseñados y fabricados 'ex profeso' por 25 marcas españolas de calzado.

Asimismo, también formarán parte de la exposición otras marcas de calzado de España como Alhamas, Alohas, Casteller, Defloresyfloreros, Flabelus, Gaimo, Kanna, Lottusse, Magnanni, Mascaró, Pertini, Pitillos, Pons Quintana, Pretty Ballerinas y Ria Menorca.

Piezas originales de balenciaga

Las piezas de Balenciaga proceden del Museo Cristóbal Balenciaga Museoa, Museo del Traje de Madrid, Museu del Disseny de Barcelona y de las colecciones Sonsoles Diez de Rivera y de Icaza, Antoni de Montpalau, Alventosa-Talamantes y Teresa Berganza. Han contribuido también a la exposición dos colecciones privadas especializadas en documentos de moda, la Colección Tere Garasa y la Colección López-Trabado.

En la elaboración de los bordados, encajes y tacones escultóricos de los zapatos han colaborado «los mejores artesanos de España». Entre ellos destacan los bordados de Ángeles Espinar, Corina Roselló, Jesús Rosado y Francisco Carrera 'Paquili'; el bordado de encajes y mantillas de Encarnita Berrio, y la realización de flores a mano por parte de Mariana Barturen y su taller. Igualmente, ha colaborado la escultora Teresa de la Pisa.

La muestra 'Balenciaga | Shoes from Spain Tribute', además de contar con la colaboración de la Generalitat Valenciana, también dispone del apoyo de ICEX, como patrocinador principal; así como de los gobiernos de otras comunicades autónomas con gran tradición zapatera como La Rioja, Islas Baleares, Castilla-La Mancha y Región de Murcia. Asimismo, colaboran Acción Cultural Española y Cesce.

La exposición también cuenta con el patrocinio del Comune di Milano y de la Camera Nazionale della Moda, así como con el apoyo de diversas instituciones españolas en Italia: la Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España en Italia, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán, la Consejería Española de Turismo en Milán y el Instituto Cervantes en Milán.

Además, dispone del patrocinio de la Fundación FICIA, de IFEMA Madrid-Momad, Concentrix, Swarovski, Meliá Palacio Cordusio-Grand Meliá Hotel y Natura Bissé. El proyecto ha sido posible gracias al apoyo de otros patrocinios técnicos como Biemme Solutions, Bonaveri, Dedar, Deltalight, Dresswall, Medit Italia y OmniDecor.