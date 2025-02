La alcaldesa de Getafe reclama a Ayuso una "conversación normalizada" y le recrimina "romper relaciones" con el Gobierno

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha reclamado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una «conversación normalizada» tras haber mantenido una única reunión desde 2019 y le ha criticado «romper relaciones» con el Gobierno de España.

«He tenido los teléfonos móviles de la señora Cifuentes, del señor Pedro Rollán, he tenido conversaciones telefónicas con Esperanza Aguirre... Solo he tenido una reunión con la presidenta (Ayuso) y fue en abril del año pasado», ha lanzado Sara Hernández en una entrevista con Europa Press, en la que ha afirmado que lo que está «pasando con el actual Gobierno regional» no le había ocurrido en los diez años que lleva como alcaldesa.

Considera que esta no es «la relación que se debe de tener», ya que ella y sus consejeros «lo son de todos los madrileños» de la misma manera que ella es regidora de «todos los getafenses» hayan o no optado por su papeleta.

«Decirle que nunca me ha pasado y que por favor, que apunte mi teléfono móvil, por favor que me llame y podamos tener una conversación normalizada», ha reclamado.

Preguntada por la ruptura total de relaciones con el Gobierno de España, ha argumentado que esto no debe pasar «con nadie» aunque se esté «en las antípodas» ideológicas porque «hablar nunca es malo».

Relación con el delegado del gobierno

La relación entre la Puerta del Sol y Moncloa ha ido recrudeciéndose a lo largo de los años y, especialmente, en esta legislatura. De hecho, el Ejecutivo regional remitía este año una carta al Gobierno central para que tomara «medidas oportunas» contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al entender que había «traspasado límites de la decencia» y advertían que, en caso contrario, no podrán mantener «ningún tipo de relación institucional».

Sara Hernández cree que en vez de romper hay que «seguir profundizando relaciones» y que si hay un desencuentro hay que reunirse «tres veces más para tratar de mitigarlo o al menos reducirlo» con el objetivo de que «no salga nada negativo de cara a la ciudadanía».

Aún así, considera que Ayuso habla «de lo que ella no sabe». «La presidenta creo que rompió todos los esquemas de la buena educación con aquello de 'Me gusta la fruta'», ha trasladado en referencia al episodio en el Congreso de los Diputados cuando, tras aludir Sánchez a su familia, la mandataria regional respondió para sí con un insulto.

Ayuso "no ayuda" a "volver al sendero de lo racional"

Sobre esta situación, considera la regidora de Getafe que hay que «volver al sendero de lo racional, de lo sereno», algo para lo que considera que «lo que está haciendo» Ayuso «no ayuda en nada».

Ha apuntado a determinados discursos como las afirmaciones de que hay una operación de Estado contra ella o que «falta democracia» en España al tiempo que profiere «atentados» verbales «no ya políticos sino personales» contra Pedro Sánchez y «todo lo que representa».

«Una llamada a la tranquilidad. La ciudadanía no quiere este espectáculo que le estamos dando, la ciudadanía lo que quiere es que seamos responsables en la gestión de lo público para resolver sus problemas», ha concluido.