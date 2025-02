El politólogo francés y exeurodiputado por el PSOE, Sami Naïr, ha asegurado que la Unión Europea debe dar respuestas contundentes y no tibias a las medidas que pueda tomar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como posibles aranceles: «El objetivo no es: vamos a dar respuestas para poder negociar y aceptar otra vez. El objetivo es: nos daña, tenemos que dañarlo».

En una entrevista de Europa Press para presentar su libro 'Europa encadenada. El neoliberalismo contra la Unión' (Galaxia Gutemberg), ha sostenido que Trump no es un político tradicional sino un hombre de negocios, y ha sostenido que si tiene frente a él a alguien fuerte, negocia, y sino, «domina», algo que considera que se puede apreciar en el conflicto palestino.

«Si Trump aumenta los aranceles, los europeos tienen que reaccionar de la misma manera. Al fin y al cabo, las respuestas contundentes pueden provocar daños muy importantes en Estados Unidos. Es el objetivo», ha señalado Naïr, que considera que la UE no está preparada para afrontar los retos que supone la vuelta de Trump a la Casa Blanca.

Guerra comercial

También ha reclamado que Europa defienda los intereses de las empresas europeas en el marco de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y ha añadido que China «no es un enemigo tan agresivo como Estados Unidos con Trump», pero ha señalado que el problema es que la UE no tiene una estrategia consensuada sobre sus relaciones con el gigante asiático.

«Los franceses tienen una estrategia particular, los alemanes una estrategia particular y a veces topan entre ellos y los chinos lo saben perfectamente», ha subrayado Naïr, que ha apuntado que esto demuestra la urgencia de la construcción de una unión política europea, aunque considera que ahora mismo no podría ser una federación europea, pero sí una confederación.

Integración de ucrania

Se ha mostrado partidario de la integración de Ucrania en la Unión Europea, algo que ve inevitable, y ha afirmado que es importante «dar a los ucranianos la posibilidad de estar en una posición de fuerza en las negociaciones» entre Rusia y Estados Unidos.

El sociólogo ha defendido que la UE debe aceptar lo que Ucrania proponga y apoyar su posición en las negociaciones de paz con Rusia: «No debemos dejarlos solos, debemos estar con ellos y apoyarlos», ha insistido.

El populismo en la ue

El sociólogo francés ha atribuido el auge de los movimientos populistas en la UE a la política neoliberal escogida en los últimos años por la Comisión Europea: «Una política que desarrolla lo económico sin gestionar los efectos sociales de lo económico crea inevitablemente a la vez problemas de desestructuración social».

Ha sostenido que esto también ha provocado una «pérdida de confianza» en la UE y en los partidos que han contribuido a legitimar estas políticas.

En el libro, el autor también habla de que en Europa está emergiendo un nuevo proletariado cosmopolita, que proviene de países africanos y asiáticos, pero que no está representado en la sociedad, y ha apostado por «integrar esa realidad y entender que no se puede expulsar a esa gente, ponerlos en barcos o en aviones».

«Si los europeos quieren seguir defendiendo el Estado de Derecho, no pueden dañar a esa gente y expulsarlos. Y se sabe que, empezando por ellos, se volverá contra los propios ciudadanos la destrucción del Estado de Derecho», ha avisado Naïr, que ha asegurado que los partidos de extrema derecha quieren controlar a toda la sociedad y no solo a los inmigrantes.

Reacción al racismo

Ha sostenido que la UE, los Estados y los partidos deberían de ser mucho más contundentes contra el racismo: «Desgraciadamente no lo hacen. Hay que enfrentarse a la extrema derecha cara a cara. Hay que oponer el discurso de la pureza racial, de la pureza de sangre, con un discurso de la mezcla, del mestizaje y del encuentro con el otro a partir de una condición humana compartida».

Además, Naïr propone relanzar el proyecto de la Europa social, para lo que ve fundamental que haya «una izquierda modernizadora y moderna post-socialdemócrata, capaz de ofrecer una orientación nueva no sometida a la estrategia neoliberal».

Ha lamentado que actualmente no será fácil impulsar este modelo en Europa, ya que en el Parlamento Europeo las fuerzas «dominantes son ahora de derechas».