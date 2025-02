Sara Hernández (PSOE) quiere revalidar la Alcaldía de Getafe en 2027: "Los buenos amores nunca tienen fin"

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández (PSOE), quiere revalidar la Alcaldía de su municipio en 2027 y encadenar así el cuarto mandato desde que se convirtiera en la primera mujer en el cargo hace una década, en 2015.

En una entrevista con Europa Press, la regidora, preguntada por si volverá a ser cabeza de lista del PSOE en 2027, ha asegurado que «los amores, los buenos amores nunca tienen fin».

Al hilo, ha puesto en valor su trabajo en los últimos diez años desde que devolviese a manos socialistas la ciudad tras cuatro años del 'popular' Juan Soler. «Para mí Getafe es la prolongación de mí misma. Aquí en Getafe he crecido, he estudiado... He estudiado en colegios públicos, en Secundaria, en la Universidad Carlos III. Aquí tengo mi familia. No entiendo la vida sin Getafe», ha trasladado.

Ha defendido que su brújula es «ayudar a que los vecinos sean felices», que sientan por Getafe «lo mismo» que siente ella, el no querer irse «nunca de la ciudad». «Es lo que pretendo y trato, en la medida de mis posibilidades y sobre todo con el gran apoyo de todo el Gobierno municipal y sobre todo la gran profesionalidad de todos los técnicos municipales, ofrecer oportunidades, calidad de vida y un aire de mayor salud democrática», ha proseguido la regidora, quien cree que esto es «la gran diferencia» frente al Getafe que recibió de los 'populares' en 2015.

Tripartito "saludable"

Sobre su Gobierno a tres con Más Madrid y Podemos, ha destacado que hay una «relación saludable y necesaria». Entiende que el «mandato de la ciudadanía» en las urnas el pasado 2023 fue esta experiencia «pionera» del tripartido. De los 27 concejales de Getafe, 10 son del PSOE, 3 de Más Madrid y 2 de Podemos.

Ha contrastado las relaciones dentro del Gobierno con la ausencia de trato con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Yo no estoy en todo de acuerdo con Más Madrid. Yo no estoy en todo de acuerdo con Podemos. De hecho, ya puedo asegurar que ellos tampoco están de acuerdo con todo lo que hace el Partido Socialista. Pero nos sentamos, discutimos, estamos durante un día sin hablar. Pero luego lo tratamos de resolver al día siguiente», ha planteado.

Cree que esa es «la riqueza de la vida» y que salvo «esas pequeñas diferencias lógicas y saludables» solo puede hacer un balance «tremendamente positivo» de la experiencia de gobierno.