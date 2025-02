Valdemoro y Arganda, los municipios díscolos de la región que siguen sin iniciar los trámites de la ZBE

La implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en los 24 municipios de la Comunidad de Madrid que están obligados por ley a instaurarlas se está produciendo a un ritmo desigual. Así, se distinguen tres escalas, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica: por un lado, hay 9 localidades que ya la tienen vigente; por otro lado, hay 13 que están en trámites y, por último, hay 2 que todavía tienen pendiente iniciar el proceso.

Valdemoro y Arganda del Rey, ambos gobernados por el Partido Popular, son los dos municipios díscolos que, hasta la fecha, siguen refunfuñando para aplicar esta medida, aunque con argumentario distinto.

El primero esgrime su voluntad de acatar con la normativa estatal, tal y como ha confirmado el alcalde, David Conde, en varias ocasiones durante los últimos meses, y está esperando a que concluya «el estudio para la implantación de una ZBE para que se incluya en el Presupuesto municipal de 2025», que se espera que se apruebe en febrero, según fuentes municipales.

A su vez, relatan una serie de causas para justificar el retraso, como que todavía sigue pendiente la aprobación definitiva de la modificación de su ordenanza de movilidad y del reglamento de actuación durante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2), dos medidas que influirán en la decisión de qué ZBE es la que se implante en el municipio. Además, arguyen que otro de los impedimentos ha sido «la imposibilidad de acometer las inversiones necesarias debido a la prórroga de presupuestos desde 2014».

Además, las mismas fuentes piden que se tenga en cuenta antes de poner en marcha la ZBE que la autopista A-4 atraviesa el municipio de norte a sur y que 115.000 vehículos pasan diariamente por ese punto.

Arganda se niega por la orografía de la ciudad

A diferencia de Valdemoro, Arganda del Rey mantiene una posición mucho más rígida y se cierra en banda a la posibilidad de aplicarla. Así lo han detallado fuentes municipales a Europa Press esta semana, utilizando los mismos argumentos que llevan exponiendo desde hace meses: la orografía de la ciudad y la manera en la que está distribuido el centro. «Ni está en marcha ni va a estarlo. No es una posición inquebrantable, pero ahora mismo no hay posibilidad», relatan.

Una zona de bajas emisiones es un área en la que se impide el acceso de los vehículos con un nivel de contaminación más elevado, según los parámetros de la Dirección General de Tráfico (DGT). Así, hay cuatro tipos distintos de etiquetas, que clasifican a los coches de menos contaminantes a más: Cero Emisiones (azul), ECO (verde y azul), C (verde) y B (amarilla). Por último, hay una extra, la A o sin etiqueta, que recoge a los que más gases de efecto invernadero expulsan.

En general, las ZBE vetan el acceso a los que tienen una A o sin etiqueta y, en algunos casos, a los de la B y la C (como en el caso de la ZBE del distrito Centro de la capital).

Obligatoriedad por la ley de cambio climático

La creación de los ZBE en los municipios de más de 50.000 habitantes es una obligación que se recoge en la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en mayo de 2021. Concretamente, en el artículo 14.3 se indica que estas localidades «adoptarán planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad», entre ellas «el establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023».

Así que los dos municipios díscolos llevan más de dos años incumpliendo la normativa estatal. También se encuentran en esta situación las otras 13 ciudades que están en trámites, que son Alcalá de Henares, Alcorcón, Aranjuez, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Coslada, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Parla, Pinto, Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes. En estas urbes gobiernan tanto el PP como el PSOE.

En el grupo de las nueve que ya cumplen con la legislación se encuentran la capital Madrid, que tiene tres ZBE (en Plaza Elíptica, en distrito Centro y dentro de la M-30, con disparidad de restricciones), junto a Alcobendas, Boadilla del Monte, Fuenlabrada, Getafe, Rivas Vaciamadrid, Las Rozas, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos.

Precisamente uno de ellos, Fuenlabrada, comenzará a multar desde este sábado a los vehículos que no cuenten con el permiso necesario para acceder al interior de la ZBE. El municipio puso en marcha esta medida el pasado mes de julio a título informativo, pero ahora impondrá sanciones de entre 80 y 200 euros, según la gravedad de la infracción.

Advertencias de la delegación de gobierno

Aunque el Gobierno central ha sido relativamente laxo en la presión para que todos los municipios de más de 50.000 habitantes la implanten, en los últimos meses ya se han empezado a señalar algunas de las consecuencias que podrían tener aquellas ciudades que ni siquiera han iniciado los trámites. Así, Valdemoro y Aranjuez están bajo la mirada de la Delegación del Gobierno en la región.

A finales de septiembre de 2024, la Delegación envió sendas cartas a los dos ayuntamientos para reclamarles que pongan en funcionamiento la ZBE y les amenazó con que, de no activarlas, no recibirían las ayudas estatales al transporte público a partir de 2025. Una advertencia que, hasta la fecha, no se ha cumplido.

Las ciudades madrileñas que cumplen con la legislación vigente y que ya han desarrollado su respectiva ZBE continúan siendo minoría más de dos años después de la aprobación de la ley. Las amenazas del Gobierno central no se han materializado y, hasta la fecha, no ha habido sanciones. Queda por saber cuánto tiempo de más se podrá seguir tensando la cuerda.