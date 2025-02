La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha lamentado este viernes que la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, «no solo viene Andalucía con las manos vacías, sino que además está perjudicando claramente a 500.000 andaluces, porque son 500.000 andaluces los que cobran el salario mínimo».

Así, le ha pedido «inmediatamente que reconozca el error de tributar el salario mínimo y que rectifique cuanto antes», además de que, cuando venga Andalucía, «venga con recursos, con inversiones, con soluciones a los problemas».

En este sentido, ha lamentado que «ni nos da los recursos que nos merecemos por justicia a Andalucía con el sistema de financiación», y, sin embargo, «viene a atacar y a perjudicar a 500.000 andaluces».

«Somos la comunidad autónoma más afectada por esta nefasta decisión del Gobierno socialista y de la señora Montero» ha dicho España este viernes en Málaga durante la visita a las instalaciones de Dekra, donde ha insistido en relación con que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tribute, que «nos parece increíble cómo una vez más se ataca a los más vulnerables, a los que menos cobran, a los que más necesitan para llegar a final de mes».

«Si la subida del Salario Mínimo son 700 euros al mes, resulta que con esta tributación, la mitad se lo va a quedar Hacienda», ha reiterado, al tiempo que ha precisado que «si a eso le añadimos la subida de los IPC, de lo que ha subido la cesta de la compra, de lo que ha subido la luz, de lo que ha subido la vivienda, al final tenemos trabajadores que están perdiendo poder adquisitivo».

A su juicio, «la conclusión es muy fácil, los empresarios pagan, se ataca a los trabajadores, recauda más Hacienda y se lo dan, como siempre, para seguir pagando el chantaje del independentismo».

Por ello, ha dicho a Montero que «si quiere venir a Andalucía a ayudar, está tardando en decirnos si va a reformar el sistema de financiación autonómico», ya que «tenemos un Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para el día 26 y no nos ha mandado orden del día, no sabemos si se va a reformar el sistema, no sabemos si nos van a dar los 1.522 millones de euros que le faltan cada año a Andalucía y que ella reclamaba cuando era consejera».