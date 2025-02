La alcaldesa de Getafe reprocha a Ayuso impedirle por "ideología" su "derecho" a declarar zonas tensionadas

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández (PSOE), ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, impedirle «por ideología» su «derecho» a declarar zona tensionadas de alquiler como recoge la Ley de Vivienda.

«Es lo que está pasando en la Puerta del Sol, que no se toman decisiones en función de lo que sea bueno para el interés público, sino que se toman solo decisiones pensando en la ideología de cada uno de ellos», ha criticado en una entrevista con Europa Press.

Hernández es una de los diez alcaldes y alcaldesas del PSOE que registraron la pasada semana una iniciativa legislativa popular (ILP) en la Asamblea de Madrid para permitir a los ayuntamientos determinarse ellos mismos zona tensionada. Este viernes la Mesa de la Asamblea --con mayoría del PP-- verá esta iniciativa y decidirá si permite que continúe su trámite parlamentario.

La regidora de Getafe ha defendido esta medida como una forma de ser «útil», un «instrumento más» para poder «regular transitoriamente» los precios del alquiler mientras el resto de estrategias se despliegan.

«Hasta que se construyan más viviendas públicas, hasta que se rehabilitan viviendas existentes, pasa un tiempo, no es una relación causa-efecto inmediato», ha planteado.

Actualmente las peticiones de los ayuntamientos para ser declarados zonas tensionadas --como han reclamado Getafe o Alcorcón-- tienen que ser aprobadas por la Comunidad de Madrid, que es la que tiene las competencias en vivienda. Desde un primer momento el Ejecutivo regional se ha negado en banda a aceptar estas solicitudes.

Problema de acceso a la vivienda

Hernández ha defendido el trabajo del Ministerio de Vivienda y su índice de alquiler, elaborado después de analizar «aspectos sociológicos, aspectos económicos, de la realidad en cada una de las ciudades y de los barrios de las ciudades».

«No parece algo tan grave», ha planteado la regidora, quien ha afeado a Ayuso que le niegue la posibilidad «por ideología» al entender que la presidenta cree que «todo el que quiere se lo puede pagar». Frente a ello, Hernández ha situado «la realidad de las ciudades» en las que muchas familias pasan «verdaderas penurias» para pagar el alquiler.

Ha alertado, al hilo, de cómo en su municipio los jóvenes están teniendo «grandes dificultades» para emanciparse y están yéndose a localidades cada vez más al sur, más hacia Castilla-La Mancha, porque «no pueden pagar los precios» y tienen que «renunciar a la calidad de vida que les ofrece Getafe».

El 'no' de la presidenta lo ha comparado con una persona que por estar en contra del transporte público impidiese a todos los demás subir a un autobús. «Es mi derecho subirme al autobús, te guste a ti o no (...) Eso es lo que está pasando en la zona tensionada, que es un derecho pedirla. Y es un derecho, además, que lo contempla la Ley de Vivienda, que el Tribunal Constitucional ha dicho que está adecuado ¿Por qué no voy a hacer uso de ese derecho de zona tensionada?», ha cuestionado.

Asimismo, ha contrapuesto a Ayuso con su compañero de partido Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, quien está permitiendo que la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, tramite su declaración de zona tensionada. También ocurre, según ha explicado, en Canarias donde el PP también cogobierna, en este caso con Coalición Canaria.

«Si hoy se aplicaran de manera inmediata las zonas tensionadas y la Ley de Vivienda en nuestra región, 500.000 familias en la Comunidad de Madrid pagarían menos alquiler. Directamente, 500.000. Pero es que al mismo tiempo, 500.000 propietarios se beneficiarían fiscalmente de ayudas. Todos esos derechos que contempla la ley, Isabel Díaz Ayuso no los está permitiendo», ha censurado la alcaldesa de Getafe.

La 'inquiokupación' para tapar "incompetencia"

Por otra parte, preguntada por los testimonios de 'inquiokupación' que llevará Ayuso al Defensor del Pueblo, ha asegurado que es un movimiento para «tapar su incompetencia» a la hora de gestionar la vivienda.

Ha apuntado que las autonomías son las que tienen las competencias y quien «debe resolverlo», más allá del apoyo en este camino que puedan aportar los ayuntamientos. «Y en el caso de Madrid, no lo está haciendo la señora Ayuso desde la Puerta del Sol. Y hablar de 'inquiokupación' es querer tapar el sol con un dedo», ha lanzado.

Hernández ha apostillado que «por su puesto» la 'inquiokupación' es un delito, pero que no representa sino el problema de un 0,1% de los madrileños frente al 99,9% que tiene dificultades de acceso a la vivienda en la región. «Las dos cosas son importantes, pero yo creo que primero vamos a centrarnos en el 99,9% y no en el 0,1%», ha planteado, insistiendo en do dar «talla de generalidad» a la minoría.