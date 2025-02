Alcaldesa de Getafe ve "incompetencia" en Viciana y niega las acusaciones de dilación en el IES Los Molinos

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ve «incompetencia» en el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y ha negado las acusaciones al Ayuntamiento de dilación para poner en marcha las obras del IES Los Molinos.

Viciana la acusaba este jueves en el Pleno de la Asamblea de «dilatar de manera deliberada» la entrega de la parcela para poder construir el centro, exigiendo además que no le echara la culpa a la Comunidad de Madrid. Afirmó que desde Getafe se ofreció una parcela que no cumplía con los «mínimos requisitos para poder acometer la obra».

«Yo, si no fuera por un tema tan serio, ahora me echaría unas risas con esas declaraciones. Me echaría directamente unas risas porque diría, hombre, tan incompetente no puede ser el consejero de Educación», ha respondido Sara Hernández en una entrevista con Europa Press.

La alcaldesa ha recordado al titular de Educación que el Consistorio le cedió gratuitamente la parcela en 2019 y que no recibió respuesta hasta 2023. «Cinco años después de la cesión nos vino la Comunidad a decir: 'No nos gusta mucho la parcela'», ha explicado Hernández.

Se ofreció alternativa en un mes

A pesar de ello, la alcaldesa ha asegurado que desde Getafe se ofreció en un plazo de un mes una nueva y que, de hecho, fue la que «ellos pidieron» a pesar de ser patrimonio municipal. Ha reprochado que ahora en 2025 sea cuando «acaban de adjudicar la redacción del proyecto».

«Y habla el señor consejero, el señor Viciana, de incompetencia, pero ¿incompetencia de quién? Y eso además de incompetencia es insensibilidad», ha cargado la alcaldesa de Getafe. Sara Hernández ha dado voz a las «cerca de 2.000 familias» que por falta de plaza «en segunda etapa de infantil, de primaria o de secundaria, se tienen que ir de su barrio» en busca de alternativas con «las complicaciones de conciliación que eso supone».

«Eso no le dice nada al señor Viciana. ¿Por qué no? Que venga Getafe, por favor, que yo pongo el café, yo pago el café. Vamos al barrio de Los Molinos, nos tomamos un café en una cafetería próxima a la parcela, próxima al colegio y analizamos cuál es la situación», ha invitado la regidora.

Por último, ha recordado a la Comunidad de Madrid que el actual colegio de esta zona, el Miguel de Cervantes, fue «una construcción con dinero de los vecinos y vecinas de Getafe a través de sus impuestos» para hacer una escuela infantil y que luego se cambió a colegio. «Ni siquiera ha construido el colegio. Yo creo que incompetencia, incompetencia... Yo creo que hay que mirar más hacia la Puerta del Sol», ha zanjado.

Este domingo vecinos de Los Molinos se concentraron con sillas y mesas en la citada parcela donde «debería estar ya construido un instituto» para protestar por los retrasos escenificando una clase de 'Barriología'.