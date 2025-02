La nueva exposición del Museo de Teruel, que lleva por título 'La esfinge te prefiere', muestra un recorrido por la obra del zaragozano Javier Peñafiel, que busca reivindicar el misterio y la reflexión como algo intrínseco a la experiencia estética con las obras de arte, en un momento en el que la exposición mediática continua en plataformas virtuales y redes sociales de la sociedad actual fagocita una cierta concepción de la imagen como enigma.

La muestra recoge una selección de obras del artista desde los años 90 hasta la actualidad, en las que Peñafiel, a través de diferentes formatos artísticos --escritura, dibujo, pintura, instalación, fotografía, vídeo y conferencia dramatizada-- interroga al espectador sin exigir una única respuesta, sino configurando un mundo abierto a la interpretación, ha informado la Diputación Provincial de Teruel (DPT).

La conferencia dramatizada 'La esfinge te prefiere', que da nombre a la muestra, quedará registrada y proyectada en la sala expositiva posteriormente, gracias a la colaboración del realizador audiovisual Adolf Alcañiz.

Comisariada por Diana Padrón, esta exposición pretende habilitar distintas formas de pensar el tiempo, poniendo en diálogo experiencias que han tenido lugar en varios momentos de la trayectoria del artista.

Los detalles se han presentado este jueves en una rueda de prensa con presencia de Peñafiel y Padrón, así como la diputada delegada del Museo de Teruel, Beatriz Martín, y la directora del museo Beatriz Ezquerra.

Resolver un enigma

La comisaria de la exposición ha explicado que «se trata de invitar al espectador a que pueda resolver el enigma que implica el arte contemporáneo». 'La Esfinge te prefiere' se dirige al espectador para que pueda descubrir los significados que tiene el arte contemporáneo.

«No hay un código concreto, no hay un único código para descubrir una obra sino que las experiencias de los espectadores pueden también añadir un sentido a lo que ofrece Javier como obras que están abiertas a esa interpretación», ha asegurado.

Por último, el artista ha hablado de la imagen y la situación de «crisis» que vive en la actualidad: «Hay un trato también con mi idea de que la imagen es otra cosa a lo que parece que es la imagen hoy. La imagen tiene un tiempo secreto, muy íntimo, está plagada de intimidades y de secretos, como nosotros mismos también. Soy un artista y tengo que hablar de esto, que es mi especialidad. La imagen no es la imagen que nos asalta en nuestros teléfonos móviles».

Además, el autor ha desarrollado cómo ha aplicado esa realidad: «En la exposición hay un jeroglífico, es mi trabajo día a día con la imagen, con las personas que me rodean, que hago escritos para ellos, les dibujo, dibujo sus enfermedades, su fragilidad, sus alegrías... yo creo que es tan sencillo como eso el trabajo del artista: considerarse un especialista de una imagen que está siendo asediada, y que tiene una seria crisis».

Como si de un escriba se tratase, el 'Egolactante' de Javier Peñafiel --una especie de 'alter ego' que le acompaña desde inicios de su carrera-- se expresa a través de dilemas, oxímoron y jeroglíficos.

Durante décadas, el artista ha experimentado con diferentes objetos que se muestran emancipados de sus propias funciones e interpelan al espectador a modo de enigmas: esponjas, bolsas de aspiradoras, tapones de oídos, cepillos de dientes, papeles faciales, sobres de correspondencia, indumentarias, entre otros.

Desprovistos de su función inicial, estos objetos multiplican sus posibilidades del mismo modo que lo hacían las exploraciones duchampianas sobre la resignificación de objetos, exploraciones que desplazaron el sentido del arte hacia la capacidad del espectador de despertar los significados de una obra.

Publicación complementaria

Además de la exposición, se ha editado una publicación, que se presentará coincidiendo con la inauguración de la exposición, que no responde exactamente a la idea de «catálogo» pues, pese a que recoge información de la exposición, está dedicada a realizar un recorrido por una selección de conferencias dramatizadas realizadas por el artista.

En la publicación, además de material visual y textos del artista que describen cada una de las acciones, se incluye un texto elaborado por la comisaria de manera específica para esa publicación.

Exposición y publicación materializan una larga colaboración entre artista y comisaria, quienes han desarrollado varios proyectos juntos como Perfeccionando Muerte (2016) para el Museo de las Carrozas Fúnebres del Cementerio de Montjuic y el Festival de videoarte Loop Barcelona, la exposición Amable desarme del yo (2021) en el Centro de Arte La Regenta y la más reciente participación en Something Else / OFF Biennale Cairo 2023 con el proyecto 'Flying Papers', un proyecto que puede considerarse el germen de la presente exposición.

Asimismo, ambos han compartido también experiencias a través de diversas colaboraciones en producciones, como Diagnosis Balbuceo (2015) para el Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona - Fabra i Coats, y han desarrollado procesos de investigación paralelos.