El PSOE en el Ayuntamiento de Teruel reclama conocer por qué es inviable la parada intermedia del ascensor del Carmen

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Teruel demanda «más y mejores explicaciones» del equipo de gobierno de la ciudad sobre la supresión de la parada intermedia del ascensor que comunicará el barrio de El Carmen y el Centro histórico y por ello, el portavoz José Guillén, pide conocer «por qué resulta inviable técnicamente».

A juicio del socialista, desde que se anunció la eliminación de la parada, el PP «ha obviado» la cuestión económica «lógica» del proyecto. «Quedan pendientes respuestas, como si va a ser necesario acometer alguna otra modificación en el proyecto, si estas van a compensar los sobrecostes o va ser necesaria una aportación económica adicional y, de ser así, de dónde saldrá», se ha preguntado el portavoz antes de aclarar que es «completamente normal» que se produzca la revisión al alza de los costes de una obra. «Eso se explica y no ocurre nada», ha dicho.

«Si la obra, como parece claro y ha salido publicado, se enfrenta a inconvenientes propios de su desarrollo, hay que decirlo», ha reclamado censurando al mismo tiempo que el equipo de gobierno «se ha buscado excusas para no decir algo que es obvio y que todo el mundo, además, entiende, porque todos somos perfectamente razonables y sabemos lo que ocurre».

Critica el cambio de justificación

Guillén ha recordado que, en los apenas 10 días desde que el equipo de gobierno anunció la supresión de la parada intermedia del ascensor del Carmen, ésta ha pasado de «no ser necesaria», de acuerdo a las palabras del concejal de Infraestructuras Juan Carlos Cruzado, a «no ser posible técnicamente», según las últimas declaraciones de la alcaldesa.

Entre medias, ha destacado también, han pasado de señalar la responsabilidad de los vecinos a poner el foco en el equipo redactor del proyecto. Para el portavoz socialista, el equipo de gobierno del PP ha vuelto a demostrar «que no son claros ni transparentes».

En ese sentido, ha mostrado su preocupación porque «no se trata a la ciudadanía como adultos» y porque las «excusas» del equipo de gobierno provocan «la desconfianza» de la ciudadanía hacia el Ayuntamiento.

«Si pedimos opinión a los vecinos y utilizamos una reunión de hace 8 años para justificar algo que ha ocurrido en 2025, los que ostentamos responsabilidades políticas tenemos un problema. Porque cuando les volvamos a pedir opinión, que es fundamental, igual no vienen a los procesos participativos, pensando en que todo lo que digan va a ser utilizado en su contra», ha reflexionado.

«Desprestigiamos una herramienta importantísima de hacer buen gobierno y buena política, que es hablar con fluidez, con claridad y con transparencia a los ciudadanos, escucharles», ha sentenciado.

Guillén también ha mostrado su preocupación por «cómo dejamos a los técnicos» si a ellos se atribuyen los problemas de los proyectos. «Se aprobó, se presentó y se consideró perfectamente viable y ahora resulta que no lo es. No es de recibo poner el foco sobre los profesionales, de los que ha destacado su »solvencia profesional.

Además, ha considerado también como un «problema» no ser capaces «de reconocer lo que hace el de enfrente». «El proyecto del ascensor ya estaba en el Plan General de Ordenación Urbana de 1985, donde viene una solución mecánica. José Ramón Morro lo incluyó en el programa electoral de su candidatura en las elecciones de 2015. Se ha financiado con fondos Next Generation, el Gobierno de Aragón la ha impulsado con el consejero Jose Luis Soro. Son proyectos de ciudad, no de un determinado color, y hay que reconocer el trabajo que han hecho todos», ha reivindicado.

Guillen ha aclarado que el objetivo de su comparecencia no era contestar a las declaraciones de la alcaldesa en su comparecencia del pasado lunes en relación a su grupo político y el trabajo que desempeña y ha advertido de que no «van a entrar en este juego ni en un estilo que domina Emma Buj porque »ni tenemos tiempo, ni creo que estemos aquí para participar de telenovelas", ha zanjado.