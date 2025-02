El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado este jueves que «no va a haber un problema presupuestario» aunque «no es cómodo» que los Presupuestos de 2024 estén prorrogados. Ha comparecido en la sesión plenaria de las Cortes a petición del grupo parlamentario de CHA.

En su intervención, Bermúdez de Castro ha avanzado que se prevé un superávit y que bajarán los gastos financieros, además de que las plazas vacantes en la Administración están dotadas y se pueden convocar y también se pueden iniciar obras en centros educativos.

«Las rebajas de impuestos se harán si se aprueban los Presupuestos», ha continuado el consejero para añadir: «Una prórroga presupuestaria no es buena, es deseable haya unos buenos Presupuestos y en 2024 aprobamos unos buenos Presupuestos, tenemos colchón para seguir mejorando en 2025, pero si no se dan las circunstancias no traeremos los Presupuestos y si se dan los traeremos».

Bermúdez de Castro ha señalado que «lo normal en una Administración» es que haya Presupuestos, pero «últimamente, en nuestro país, lo anormal se ha convertido en normal» y no se suelen aprobar los Presupuestos en plazo, poniendo el ejemplo del Gobierno de España, que «está gobernando con unas cuentas prorrogadas que ni siquiera corresponden con la mayoría parlamentaria» de las Cortes Generales.

Ha recordado que la prórroga presupuestaria está regulada dentro de la legalidad vigente para que los ciudadanos «se vean afectados lo menos posible» y que el Gobierno de Azcón ha buscado mantener los servicios esenciales y que los gastos de personal «están plenamente garantizados», de forma que «se pagarán todas las nóminas».

Uno de los temas más complejos son las transferencias corrientes, apuntando que las nominativas decaen: «No hay discusión», aunque se busca «una fórmula» para prestar servicios externalizados, como el que presta ALCER Ebro para el transporte sanitario. Los capítulos de inversión «están más condicionados», pero las inversiones reales «siguen funcionando con normalidad».

Las subvenciones por concurrencia competitiva se convocarán. «Llegado el caso podemos traer un decreto ley y si hay cosas necesarias lo aprobarán haya lo que haya», por ejemplo sobre la senda financiera de los fondos Feader, ha dicho, poniendo el ejemplo del Congreso de los Diputados. Ya se están haciendo ajustes en los Departamentos.

«Vamos a trabajar para que haya Presupuestos, si impera el sentido común habrá Presupuestos, y si no, que la prórroga afecte lo menos posible a los ciudadanos», ha enfatizado, dejando claro que el Ejecutivo intentará «por todos los medios» que haya Presupuestos, puntualizando: «No solo depende de nosotros, sino de los apoyos parlamentarios». Ha recalcado que no sabe qué va a pasar en 2026 y 2027, «cada día tiene su afán».

Negarse a gobernar

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha considerado que «los Presupuestos deberían estar más cerca porque se les están acabando las excusas» ya que el Congreso de los Diputados aprobará la semana próxima la creación de un fondo de compensación a las comunidades autónomas con 87 millones de euros para Aragón, el equivalente a las mermas por las entregas a cuenta de 2023.

Soro quiere conocer en qué medida va a condicionar el desarrollo de Aragón la falta de Presupuestos, añadiendo que «cuando alguien se niega a presentar los Presupuestos se niega a gobernar» y demuestra que los populares «son rehenes de la ultraderecha» con este «primer fracaso de la legislatura».

Para el portavoz de Chunta, la prórroga de 2025 incluye la de los créditos presupuestarios para el funcionamiento de los servicios, «el funcionamiento de la Comunidad», pero «la Orden no habla de que sean servicios indispensables» y ha preguntado «si cambia algo o no cambia nada».

José Luis Soro ha mostrado su preocupación por las subvenciones a las personas más vulnerables y entidades «que no van a poder realizar su función social» y ha preguntado en qué caso van a entender que esas subvenciones son necesarias: «Puede estar abriéndose la puerta a la arbitrariedad y la inseguridad, sobre todo si se dedican a seguir haciendo guiños a VOX». Ha planteado casos concretos como la Fundación SIP o Ecodes.

También ha preguntado si van a convocar todas las subvenciones y si lo harán por el procedimiento de concurrencia competitiva y si ha comenzado ya la tramitación de las convocatorias.

La diputada del PP Blanca Puyuelo ha recordado que se prorrogaron en los últimos años cuatro Presupuestos con el Gobierno de Javier Lambán y ha afirmado que esta vez «se prorroga un buen Presupuesto», aunque «no es la situación ideal», añadiendo que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene prorrogados los Presupuestos de «otro Parlamento».

Puyuelo ha considerado que «hoy por hoy los aragoneses no lo están viendo como un problema porque ven políticas que sirven», mientras que la prórroga de los PGE se ve como «un gran problema». «Un Gobierno responsable defiende el interés general con un Presupuesto que puede ser prorrogado mientras que el irresponsable defiende su sillón, como Sánchez».

El diputado del PSOE Óscar Galeano ha afirmado que el Gobierno «no ha negociado nada todavía y tenemos unas cuentas hasta que VOX quiera». Ha enfatizado que los Presupuestos prorrogados responden a la estructura PP-VOX, de forma que «se van a seguir aplicando las políticas que han provocado que la Administración sea caótica y no haya ayudas para el alquiler».

Galeano ha afirmado que el Capítulo I estaba infradotado, lo que se refleja en la prórroga presupuestaria. Respecto a las entidades del tercer sector, ha pedido «ser más responsables».

Para el diputado de VOX Fermín Civiac, «si no se está debatiendo un proyecto de Presupuestos es porque el Gobierno incumple la Ley de Hacienda y eso no es culpa de VOX», apuntando que el proyecto de ley de Presupuestos se tendría que haber registrado antes del 1 de octubre de 2024.

«Es indudable que una prórroga indefinida es negativa» porque «transmite una sensación de debilidad, inestabilidad, de falta de autoridad al tejido económico» porque no se sabe cuándo va a haber elecciones anticipadas.

Falta de responsabilidad

Ha intervenido el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, quien ha espetado al consejero que «como Gobierno han faltado a su responsabilidad» y ha lamentado que «ni siquiera se sabe si va a venir el Presupuesto», manifestando su preocupación porque se congelan las inversiones y no se puede «seguir apostando por dinamizar la economía del territorio».

Guitarte ha preguntado si las inversiones plurianuales se van a mantener y qué margen tiene el Gobierno para actuar ante emergencias y situaciones más normales pero requieran un aumento del presupuesto. Ha criticado «la incapacidad absoluta de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas».

Desde Podemos, Andoni Corrales ha aseverado que las consecuencias de la prórroga presupuestaria «tiene cara y ojos», en alusión al traslado de pacientes oncológicos o la atención a la salud mental con entidades concertadas, rechazando «las excusas peregrinas».

A juicio del diputado de IU, Álvaro Sanz, ha señalado que se está trabajando en los Presupuestos Generales del Estado y ha espetado al PP que «siguen atrapados en la esquina derecha del tablero», en referencia expresa a VOX, avisando de que puede haber prórrogas sucesivas. Ha pedido a Bermúdez de Castro que presente el proyecto de ley de Presupuestos.

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha apelado a la «CHA responsable» y ha recomendado que contribuya a «evitar» que VOX apoye los Presupuestos. «Solo hay una manera, que los apoye usted, y es ahí donde uno se tiene que retratar».