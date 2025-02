Sàmper lamenta "información tardía" del cierre de Vidriera Rovira y apuesta por reindustrializar

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha lamentado este jueves que tanto los trabajadores como la Conselleria tuvieron «mala información, poca información o información tardía» de la voluntad de la empresa de fabricación de botellas de vidrio Vidrieria Rovira de cerrar la planta de la compañía en el polígono de la Zona Franca de Barcelona que afectará a 168 trabajadores.

«Insisto, tuvieron mala información, poca información, o información tardía los trabajadores, y mucho más tardía la tuvo el Departamento de Empresa y Trabajo», ha dicho en respuesta a una interpelación de ERC sobre el mercado laboral en el pleno del Parlament.

Ha afirmado que con la legislación actual poco se puede hacer desde la Generalitat porque ya no se requiere la autorización previa de la autoridad laboral, y ha apostado por reindustrializar: «Nosotros trabajaremos para hacer posible que la empresa se la quede otra persona, y que los trabajadores no pierdan el trabajo. Y, en cualquier caso, si el tema no pudiera salir adelante desde la perspectiva de la reindustrialización, usted conoce también que estos 168 trabajadores no se quedarán sin el apoyo del Departamento».