Demetrio Fernández presenta su renuncia como obispo de Córdoba al cumplir 75 años

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, como es tradición preceptiva, presentará su renuncia el próximo 15 de febrero, ante el Papa, al cumplir los 75 años de edad, dando cumplimiento así a un requisito establecido por el Código de Derecho Canónico.

En concreto y según ha informado la Diócesis en una nota, el artículo 401.1 del mencionado código establece que el obispo diocesano que alcance los 75 años debe presentar su renuncia al Papa, quien decidirá, según las circunstancias, cuándo hacerla efectiva, por lo que el proceso no conlleva una fecha concreta.

Demetrio Fernández fue nombrado obispo de Córdoba en la Santa Iglesia Catedral el día 18 de febrero de 2010 e inició su ministerio episcopal el día 20 de marzo de 2010.

Nació en Puente del Arzobispo (Toledo) el 15 de febrero de 1950. Es maestro de Enseñanza Primaria (1969), Licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (1980) y Doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Salesiana de Roma (2002).

Fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1974 en Toledo, diócesis en la que desarrolló su ministerio sacerdotal. Ha sido vicario parroquial de 'El Buen Pastor' (1974-1977), profesor de Cristología en el Estudio Teológico 'San Ildefonso' (1980-2002), consiliario diocesano de los Movimientos de Acción Católica (1983-1996), vicerrector (1983-1986) y rector (1986-1992) del Seminario 'Santa Leocadia' para vocaciones de adultos.

También ha sido pro-vicario general (1992-1996), delegado episcopal para la Vida Consagrada (1996-1998), párroco de 'Santo Tomé y El Salvador' (1996-2004), y delegado episcopal para la Evangelización y Educación en la Fe y director de los Secretariados diocesanos de Relaciones Interconfesionales y para la Doctrina de la Fe (1998-2004).

El 9 de diciembre de 2004 fue nombrado obispo de Tarazona, en 2010 obispo de Córdoba y el 11 de enero de 2018 el Papa Francisco le nombró miembro de la Congregación para las Causas de los Santos.

Además, en la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe desde 2024. Previamente, fue miembro de las Comisiones Episcopales para las Misiones y Cooperación con las Iglesias (2020-2024), de Patrimonio Cultural (2014-2020/2008-2011), de Relaciones Interconfesionales (2011-2014), de Seminarios y Universidades (2011-2014), de Doctrina de la Fe (2005-2011) y de Vida Consagrada (2005-2011).

Carta de despedida

Por su parte y en su carta semanal, Demetrio Fernández, que pasará a tener la condición de obispo emérito de Córdoba cuando el Papa acepte su renuncia, ha dicho sentir «gratitud y satisfacción por el deber cumplido», haciendo la «petición humilde ante Dios de que subsane mis deficiencias», y pidiendo «perdón a todos los que haya desedificado o haya hecho daño, aún sin pretenderlo».

«Termina una etapa de mi vida --prosigue en su carta--, que ha sido muy fecunda y me ha llenado plenamente, y comienza esa última etapa de la vida, en la que uno se prepara de manera inmediata para el cielo, siguiendo en la tierra el tiempo que Dios disponga, haciendo el bien».

Ha recordado que en sus 15 años al frente de la Diócesis se ha «pateado la Diócesis de Córdoba de arriba abajo» y ha «visitado hasta el último pueblo o aldea varias veces», celebrando «la Eucaristía en todos los altares de la Diócesis», y ha «predicado continuamente y de múltiples maneras el amor de Dios», pudiendo «decir con satisfacción» que se ha «gastado y desgastado» por los fieles.

Ha afirmado también que llegó a Córdoba «con cierta juventud y en plenitud de fuerzas, de manera que he podido recorrer toda la diócesis varias veces en estos 15 años como obispo, como secretario del obispo y como chófer del obispo en una misma persona. Termino, ya envejecido y limitado en tantos aspectos. Constatar mis limitaciones, propias de la edad, me llena de satisfacción, porque puedo decirme y deciros: he gastado mi vida por Jesucristo, el amor de mi vida. Y si mil vidas tuviera, mil vidas le entregaría, sin reservarme nada».

Junto a ello, Demetrio Fernández ha subrayado en su carta que ha «disfrutado mucho, muchísimo en mi tarea de obispo por toda la Diócesis. Gracias a tantos religiosos y religiosas, o personas consagradas, que gastan su vida en el servicio a Dios y a los hermanos».

«Pero, sobre todo --ha concluido en su carta--, ha sido para mí un gran consuelo la preciosa colaboración de tantos sacerdotes, que se dejan la vida en el servicio al pueblo de Dios. Sin ellos, el Evangelio no llegaría a tantos lugares de la Diócesis» de Córdoba, en la que se queda, ya que, según ha resaltado, «es mi pueblo, sois mi familia y habéis sido conmigo muy acogedores. Gracias a todos. Rezad por mí».