La citación del PP a Sánchez sacudirá hoy un pleno donde se debatirá sobre vivienda, transportes y el uso de móviles

La citación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte del PP a la comisión de investigación sobre la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y su esposa, Begoña Gómez, sacudirá este jueves el pleno de la Asamblea de Madrid, donde se debatirá, entre otros, sobre vivienda, transportes y el uso de los móviles por parte de niños y adolescentes.

La semana arrancaba con el anuncio de los 'populares' de que pedirán a Sánchez que acuda a la última sesión de la comisión, el 19 de febrero. Adelantaba el portavoz, Carlos Díaz-Pache, que auguraban que no acudiría y criticaba la «cobardía política» del «titán de la transparencia que no respeta las instituciones democráticas», ni el Senado donde «lleva meses sin acudir» ni el Congreso de los Diputados. Desde Moncloa ya habían recalcado hace meses que no tenía por qué acudir a la Asamblea al ser sus cámaras para rendir cuentas el Congreso y el Senado.

Ese lunes Vox celebraba el llamamiento, mientras que la izquierda criticaba el «circo» y «show» en el que, a sus ojos, convertía el PP la Asamblea con esta comisión. Estas críticas se tradujeron en el abandono de la comisión por parte de PSOE y Más Madrid este miércoles.

No participarán más en la misma al entender el PSOE que es una «persecución contra rivales políticos» y Más Madrid, un «show a medida» del PP. Vox, por su parte, pedía informes al Consejo de Estado para conocer las repercusiones de que no acudiera.

Sesión de control

El pleno arrancará, como cada jueves, con la sesión de control al Gobierno. A la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, Vox le preguntará sobre el impacto de las políticas de natalidad, PSOE sobre las ayudas al alquiler, Más Madrid hará lo propio con la Formación Profesional y PP pedirá una valoración de la situación de la «okupación e inquiokupación».

En las dirigidas a los consejeros, se tratarán temas como la evolución del empleo en la Comunidad, la Agencia para la Administración Digital, las obras de ampliación de colegios e institutos, los precios del alquiler, el soterramiento de la A-5, las infecciones de transmisión sexual y los datos de turismo en la región en 2024.

Tras ello, llegará el dictamen de la comisión de estudio para abordar el uso de la tecnología por parte de la infancia y la adolescencia en la Comunidad de Madrid. La misma propone, entre otros, la prohibición de la venta de móviles a los menores de 16 años o el veto de estos dispositivos en las escuelas, incluyendo patios y comedores.

En esta comisión participaron 18 comparecientes entre los que se encuentran expertos, profesionales, representantes de la Administración y de la sociedad civil, de la industria tecnológica e incluso adolescentes. Las 25 propuestas se dividieron en cuatro grupos: ámbito tecnológico, ámbito educativo, concienciación social y sanidad.

Transportes y vivienda

A continuación llegarán dos iniciativas del PSOE, por una lado una interpelación sobre la política general del Consejo de Gobierno en materia de transporte interurbano y por otra la moción subsiguiente a la interpelación del pasado Pleno sobre fomento de la vivienda en alquiler.

Por último, será el turno de las proposiciones no de ley (PNL) en las que Más Madrid tratará de que la Cámara inste a la Comunidad de Madrid a elaborar un plan de apoyo a la Formación Profesional que incluya dotar económicamente todas las ramas, y buscará que se ponga a disposición de las víctimas de «terapias de conversión» todos los recursos necesarios para repararlos.

Vox, por su parte, hará lo propio en busca de que el Ejecutivo regional inste al central para que tome varias medidas por las obras de soterramiento de la A-5, que pasan, entre otros, por quitar los peajes en todas las autopistas que puedan servir de alternativa, como por ejemplo la R-5.