Mazón muestra su "respeto" al proceso judicial por la dana y rechaza hacer "valoraciones políticas"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que «intenta ser respetuoso» con los procesos judiciales, «ser transparente y no hacer valoraciones políticas», al ser preguntado por si sabe quién es la persona que ordenó enviar la alerta pasadas las ocho de la tarde del día de la dana tal y como ha solicitado la jueza de Catarroja a la administración autonómica en el marco de la causa que investiga la gestión de la catástrofe del pasado 29 de octubre.

«Entiendo que persona o personas (enviaron la alerta). Pero, en cualquier caso, total respeto y total colaboración y transparencia y facilidades al proceso, desde el principio y en todo momento, desde todo punto de vista».

En una visita a caminos rurales afectados por la dana en Les Coves de Vinromà (Castellón), a preguntas de los periodistas, Mazón ha afirmado que él no está «comentando las estrategias procesales de otros» y quiere «se respetuoso con los procesos» judiciales.

«Con los procesos lo que hay que hacer es respetarlos y ser transparente, y no comentar y no hacer valoraciones políticas, porque creo que cada cosa tiene su ámbito y lo respetuoso es efectivamente eso: el respeto y la colaboración», ha abundado, tras indicar que le parece «sorprendente» que «algunos» digan «que no tienen competencia ni en barrancos ni en presas».

Por otro lado, preguntado por si visita las zonas afectadas «a espaldas» de los medios de comunicación por temor a una reacción ciudadana en su contra, Mazón ha explicado que «a veces» realiza «visitas privadas» y que no siempre busca «la foto».

«Hay cosas que se pueden enfocar con más respeto y otras con menos, unas con más foto y otras sin foto. Tampoco hay que estar en la búsqueda de la foto todos los días, hay que estar en búsqueda de la efectividad. Pero permítame una reflexión, no creo ser sospechoso de irme ni de huir de los sitios», ha argumentado.

Cuestionado por cuándo visitará la 'zona cero' de la dana, donde según la jueza de Catarroja se vivieron momentos de «infierno», Mazón ha reiterado que estas visitas «se van produciendo; unas veces con convocatoria de los medios de comunicación y otras veces de manera privada, o yendo de otra manera para conocer de primera mano todo el gobierno de la Generalitat»: «El vicepresidente, la vicepresidenta, yo mismo, insisto, unas veces con los medios de comunicación y otras veces en visitas de otro tipo, más técnicas, más privadas, para trabajar con algún alcalde o de muchas otras maneras».

«Por tanto, las visitas se van produciendo con regularidad», ha insistido, y ha subrayado que «lo más importante de todo es ser efectivos» con la agilidad de las ayudas y la recuperación de las infraestructuras dañadas.

Reunirse con los afectados "en el ámbito privado"

Respecto a si tiene previsto reunirse con las familias afectadas, el jefe del Consell ha asegurado que en el gobierno valenciano ya han trasladado su «predisposición» a hacerlo «cuando quieran».

«Y lo vamos trasladando en el ámbito del respeto, en el ámbito privado, no en el ámbito público, por el respeto que merece el momento que están atravesando, pero estamos trasladando nuestra predisposición absoluta en cualquier caso», ha recalcado.