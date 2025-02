La presidenta de la Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek), Carolina Pérez Toledo, ha afirmado que observan con «enorme preocupación» e «incertidumbre» una escalada de aranceles porque va a afectar «negativamente» a un número «significativo» de empresas y sectores pero también a su red de subcontratistas y de suministradores. Por ello, ha pedido a Europa «estar unida» y «defender la actividad empresarial».

Pérez Toledo ha hecho esta valoración acerca de los aranceles anunciados por Donald Trump, tanto en su intervención para detallar el escenario económico y empresarial de Bizkaia y Euskadi, como posteriormente, a preguntas de los medios, donde se ha mostrado contraria a plantear una guerra arancelaria y de contraatacar con más aranceles.

En esa dirección, ha asegurado que «las políticas proteccionistas son negativas para el desarrollo económico y empresarial y Europa debe ofrecer »una respuesta a la altura de las circunstancias".

En ese sentido, ha subrayado, que «como empresarias y empresarios somos más de llegar a acuerdos que de restricciones» por lo que ha defendido que es «mejor buscar acuerdos que contraatacar con más aranceles».

En este punto ha recordado que "la economía es muy sensible y es una actividad que se mide también muchas veces no ya porque se vaya a cumplir o no la amenaza, sino que, simplemente con decirlo, eso ya afecta y se pueden paralizar inversiones.

Tras reiterar que las empresas vizcaínas ya están analizando cómo poder reaccionar ante lo que por ahora solo son «amenazas», ha remarcado que son conscientes de que más aranceles «nos pueden afectar, pero hay que estar preparados y Europa tiene que actuar para ser la voz de nuestras preocupaciones».

Ante esta situación de incertidumbre y enorme preocupación, ha proseguido, «las empresas necesitan seguridad y certezas en sus actividades empresariales» porque «las guerras arancelarias son malas para todos, para todas las economías, para las empresas y también para los ciudadanos».

A su juicio, lo peor que «puede pasar en estos momentos de gran dificultad para el entorno empresarial, sobre todo en el sector industrial, es una guerra comercial en el mundo porque »va a ser malo para todos, malo para Estados Unidos y malo para Europa, para el que recibe el arancel pero también para el que lo impone".

Para Pérez Toledo, las empresas requieren escenarios de certezas para conocer con qué se van a encontrar en su actividad ordinaria, por lo que, «cuanto antes seamos capaces de superar esta situación, las empresas se podrán manejar también en este escenario».

Por ello, ha pedido a Europa que esté, «sobre todo, unida» y defender la actividad empresarial, creando la máxima competitividad, pero también con seguridad política y con las certezas legislativas que necesitamos".