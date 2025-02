Matute pide a Sanidad diálogo para un Estatuto Marco que mejore la profesión y deje "la actitud adolescente" de filtrar

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha pedido este miércoles a la ministra de Sanidad, Mónica García, que abandone «la actitud adolescente» de filtrar y se siente a «dialogar» con las Comunidades Autónomas para un Estatuto Marco, «frente al actual que nace muerto», contemple medidas de mejora para la profesión.

A la salida de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS), la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha explicado que «todas las comunidades autónomas» están de acuerdo en que «es un estatuto lesivo, regresivo, que crea problemas donde no los hay, que aduce de deficiencias técnicas, aduce de financiación económica y, desde luego, aduce de una planificación y de un diálogo con todo el mundo que tendría que haber dialogado».

«Hay artículos que están bien, que benefician a la profesión y hay otros que son líneas rojas que evidentemente vamos a tratar y que vamos a exponer y, a partir de ahora, lo que también les hemos pedido todas las CCAA es un cronograma de actuación para trabajar en un Estatuto Marco que, después de 20 años, tiene que estar a la altura de lo que se merece la profesión sanitaria», ha apostillado.

En esta línea, ha reclamado «diálogo» para que se puedan «aportar cosas» en beneficio de los profesionales. «Esperemos que se tengan en cuenta porque si no, como he dicho previamente, no sería posible no aprobarlo sino llevarlo a la práctica, con lo cual sería un documento que nacería muerto», ha explicado.

En la misma línea, ha remarcado «la falta de lealtad institucional de la ministra», a la que ha acusado de filtrar verbalmente temas del Estatuto Marco mientras «echa balones fuera» acusando a otros. Por este motivo, le han pedido que «dejen esa actitud adolescente de filtrar cosas ellos en Twitter o decirlo en declaraciones, y que trabajen con las comunidades autónomas».

«Le hemos puesto en evidencia que fue ella la que lo filtró con unas imágenes de la hemeroteca de RTVE, que creo que no es dudosa de que sea mentira, se ha levantado y se ha ido aduciendo que tenía una reunión con lo cual no ha querido terminar de escuchar a todas las comunidades autónomas», se ha lamentado.