Bernabé exige a la Generalitat que deje de "intentar reescribir la historia" sobre la dana y "respete" a la justicia

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reclamado a la Generalitat «respeto» a la justicia que investiga los hechos de la trágica dana del 29 de octubre --que arrasó la provincia de Valencia y dejó más de 220 víctimas mortales-- y que deje de «intentar reescribir la historia».

Así se ha pronunciado Bernabé a preguntas de los medios sobre las declaraciones de la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, en la que, sobre la ayuda ofrecida por distintas CCAA, aseguró que era «una cuestión que queda en el criterio técnico de la dirección operativa» y apuntaba al jefe de Bomberos.

Al respecto, Bernabé ha considerado que «lo que necesita la ciudadanía es entender que aquí hay responsables políticos y responsables políticas que se dedican a trabajar para la reconstrucción, que trabajaron durante la emergencia, y que hay otros que se dedican única y exclusivamente a no cumplir con sus obligaciones y con sus competencias y a buscar reescribir la historia». «Y así es como estamos viviendo las últimas semanas, para desgracia de todos los valencianos y las valencianas», ha lamentado.

La representante de la administración central ha recordado que «el curso judicial de todo lo que pasó el 29 de octubre está en marcha y hay que dejar que la jueza y que la justicia trabajen» en la mejores condiciones, para lo que ha pedido que «no se empeñe nadie en reescribir una historia que va a tener su propio recorrido, con sus propios testigos y con todas las personas que estuvieron antes, durante y después». «Y todas esas personas --ha continuado-- tendremos que atender a todos los requerimientos de la justicia y lo explicaremos».

Bernabé ha insistido en que «intentar salir delante de las cámaras a reescribir la historia supone un espectáculo que no se merecen los valencianos», al tiempo que ha aseverado que «los papeles están repartidos: hay una administración que ha decidido dedicarse a reescribir el relato de lo que pasó y de lo que no pasó, sin aclarar cuestiones claves como dónde estaba cada uno, y luego, otra administración que está a trabajar, a recuperar, a la reconstrucción».

En este sentido, la delegada --que ha hecho estas manifestaciones tras el Consejo de Administración del Puerto-- ha puesto como ejemplo que la ciudad de València «va a recibir 137 millones de euros solo para recuperar las infraestructuras municipales que se han perdido por la dana en los pueblos del sur».

«137 millones para recuperar calles, para recuperar el alcantarillado, para recuperar edificios municipales, bibliotecas, alcaldías pedáneas, casas de la cultura, centros de actividades para personas mayores... Toda esa vida que necesitan recuperar las ciudades de antes del 29 de octubre. Porque las vidas que se perdieron, desgraciadamente, no las vamos a poder recuperar», ha apostillado.

Pilar Bernabé, que ha animado a «mirar hacia adelante también por todas esas familias que se han quedado destrozadas y con una vida rota», ha enfatizado los recursos que está aportado el Estado a través también de los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica. «Y en eso es en lo que estamos. Yo pido respeto a la justicia, que actúe y que no se intente reescribir la historia porque no vale absolutamente nada», ha incidido.

Además, sobre la gestión de la dana, ha hecho notar que en la Comunitat Valenciana «se activó el plan especial de inundaciones el 24 de octubre». «Alguien tiene que explicar qué se hizo desde el 24 de octubre hasta que empezaron a sufrir las personas de la Comunitat, de la provincia de Valencia, las consecuencias de esa terrible riada y de esas avenidas, porque a las dos del mediodía ya había gente que estaba muriéndose ahogada en Utiel».

"¿qué se hizo desde el 24 de octubre?"

«¿Qué se hizo desde el 24 de octubre? Eso es donde hay que poner el foco y donde habrá que preguntar. Yo ya no tengo nada más que decir. Esta es una cuestión que está en el ámbito judicial y deberíamos de preocuparnos de darle la información a las autoridades judiciales y no estar permanentemente ocupados en reescribir la historia», ha declarado.

Preguntada por si la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se ha remitido la información solicitada por la jueza de Catarroja, Bernabé ha comentado que no puede dar la información de si han enviado todos los requerimientos, pero ha recalcado que sí sabe que la confederación «está enviando información y la seguirá enviando como la seguirán enviando todas las agencias y todos aquellos organismos que tengan que ver con el Gobierno de España». «El Gobierno de España está para facilitar toda la información, desde luego para lo que no estamos es para reescribir la historia», ha sentenciado.

Y ha resaltado que «hay personas con una altísima responsabilidad en la reconstrucción, como en el ámbito de la vivienda y de las personas que han quedado en situaciones de vulnerabilidad total que no están siendo debidamente atendidas, porque están muy ocupadas en reescribir la historia».

«Deberían ocuparse en sus competencias y en la reconstrucción de Valencia. Aquí el Gobierno de España está, estará y no se va a ir de aquí hasta que esto no esté recuperado. En esas es en las que estamos y yo ya no voy a entrar más en esto. Este es un juego que quiere el Partido Popular y aquí no nos van a encontrar», ha concluido.